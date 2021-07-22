За добу в Україні зроблено рекордну кількість щеплень від коронавірусу — 120 090

У країні поки повністю вакциновані тільки 3,8% населення.

За добу 21 липня зроблено 120 090 щеплень проти COVID-19. За даними Міністерства охорони здоровʼя, це — новий добовий рекорд. Попередній рекорд був поставлений 15 липня — 117 376 щеплень

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Першу дозу отримали 65 522 особи, другу — 54 568 осіб.

Протягом доби працювали: 655 мобільних бригад, 2280 пунктів щеплення і 127 центрів вакцинації.

За добу 21 липня використовувалися такі препарати:

Cominarty — 45 338 доз;

CoronaVac — 38 836;

AstraZeneca — 24 474;

Moderna — 11 442.

З початку прищеплювальної кампанії одну дозу отримали 2 843 897 осіб, повністю вакциновані — 1 555 859 осіб. Усього проведено 4 399 756 щеплень.

За даними Держстату, чисельність населення України становить наразі 41,41 млн осіб. Таким чином, у країні повністю вакциновані поки 3,8% населення.

Скільки і які щеплення отримали українці станом на 22 липня:

Cominarty — 1 078 488 доз;

CoronaVac — 902 308;

CoviShield — 487 187;

AstraZeneca — 362 377;

Moderna — 13 062;

Janssen — 478.

Нагадаємо, в Україні є понад 3 млн доз щеплень від COVID-19, але через погану організацію роботи охочі не можуть їх отримати. Найгірша ситуація в Хмельницькій області, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

В Україні 21 липня розпочався пʼятий етап кампанії вакцинації від коронавірусної інфекції, що передбачає вакцинацію всіх охочих 18 років і старше.