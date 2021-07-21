Щеплення лежать на складах, а 40% центрів вакцинацій не працюють, — Ляшко

В Україні є понад 3 млн доз щеплення від COVID-19, але через погану організацію роботи охочі не можуть їх отримати. Найгірша ситуація в Хмельницькій області.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook про старт 5-го етапу вакцинації від COVID-19. Виявилося, що 40% створених пунктів для щеплень не працюють.

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За словами міністра, наразі кожен повнолітній житель країни може отримати щеплення від коронавірусу. У той же час станом на 20 липня в багатьох областях не запрацювали всі центри:

Закарпатська область — 42 з 213

Київська — 70 з 216

Івано-Франківська — 44 з 121

Кіровоградська — 46 з 121

Хмельницька — 28 з 80

Черкаська — 61 з 143

Рівненська — 47 з 122

Харківська — 74 з 154

Миколаївська — 54 з 108

Волинська — 43 з 87.

"Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак, на регіональних і місцевих складах наразі 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З них 961 142 доз — це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати і використовувати в найвіддаленіших точках", — пише міністр.

Через таку ситуацію з центрами вакцинації не всі люди можуть дістатися до пункту, тому міністр публічно закликає всіх регіональних глав департаментів охорони здоровʼя організувати доставку вакцин зі складів у кожен центр і забезпечити їхню роботу. Міністр додав, що вакцинація — це єдиний вихід убезпечитися від хвилі штаму Дельта та її можливих наслідків.

Нагадаємо, з 20 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації. У першу чергу будуть вакцинувати людей літнього віку з хронічними хворобами.

За інформацією НАН України, нова хвиля коронавірусу в Україні може початися раніше, ніж восени через індійський штам Дельта. Також у країні почалося зростання числа хворих COVID-19, є загроза "вибухових темпів" поширення хвороби.