Прививки лежат на складах, а 40% центров вакцинаций не работает, - Ляшко

В Украине есть более 3 млн доз прививки от COVID-19, но из-за плохой организации работы желающие не могут их получить. Хуже всего ситуация в Хмельницкой области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook о старте 5-го этапа вакцинации от COVID-19. Оказалось, что 40% созданных пунктов для прививок не работают.

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По словам министра, сейчас каждый совершеннолетний житель страны может получить прививку от коронавируса. В то же время по состоянию на 20 июля во многих областях не заработали все центры:

Закарпатская область — 42 из 213

Киевская — 70 из 216

Ивано-Франковская — 44 из 121

Кировоградская — 46 из 121

Хмельницкая — 28 из 80

Черкасская — 61 из 143

Ровенская — 47 из 122

Харьковская — 74 из 154

Николаевская — 54 из 108

Волынская — 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидних вакцин. Из них 961 142 доз — это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", — пишет министр.

Из-за такой ситуации с центрами вакцинации, не все люди могут добраться до пункта, поэтому министр публично призывает всех региональных глав департаментов охраны здоровья организовать доставку вакцин со складов в каждый центр и обеспечить их работу. Министр добавил, что вакцинация — это единственный выход обезопаситься от волны штамма Дельта и ее возможных последствий.

Напомним, с 20 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации. В первую очередь будут вакцинировать пожилых людей с хроническими болезнями.

По информации НАН Украины, новая волна коронавируса в Украине может начаться раньше осени из-за индийского штамма Дельта. Также в стране начался рост числа заболевших COVID-19, есть угроза "взрывных темпов" распространения болезни.