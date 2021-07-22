Вакцинация всех желающих Киеве: где и как это можно сделать

Сейчас прививки делают вакцинами CoronoVac (Sinovac Biotech) или Spikevax (Moderna).

С 22 июля в столице вакцинироваться от коронавируса могут все желающие, сообщил городской голова Виталий Кличко.

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"Министерство здравоохранения объявило пятый этап вакцинации. Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет", – пояснил мэр.

Для получения вакцины киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi.me.

Прививки делают вакцинами CoronoVac (Sinovac Biotech) или Spikevax (Moderna). Их предоставляет Минздрав.

Где делают прививки в Киеве:

с 22 июля, вакцинироваться можно в центре вакцинации, работающем на базе МВЦ;

с 23 июля вакцинироваться можно в пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах города.

С начала прививочной кампании в столице сделали почти 653 тыс. прививок. Полностью привиты 218,3 тыс. человек. За сутки 21 июля в Киеве сделали 21,3 тысячи прививок.

Напомним, за сутки 21 июля в Украине сделано 120 090 прививок против COVID-19. По данным Минздрава, это – новый суточный рекорд. Первую дозу получили 65 522 человека, вторую – 54 568 человек.

В Украине есть более 3 млн доз прививок от COVID-19, но из-за плохой организации работы желающие не могут их получить. Хуже всего ситуация в Хмельницкой области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.