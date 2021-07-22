Вакцинація всіх охочих у Києві: де і як це можна зробити

Зараз щеплення роблять вакцинами CoronoVac (Sinovac Biotech) або Spikevax (Moderna).

Із 22 липня в столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"Міністерство охорони здоровʼя оголосило пʼятий етап вакцинації. Тепер щепитися можуть усі охочі віком від 18 років", — пояснив мер.

Для отримання вакцини киянам потрібно зареєструватися через сервіс Helsi.me.

Щеплення роблять вакцинами CoronoVac (Sinovac Biotech) або Spikevax (Moderna). Їх надає МОЗ.

Де роблять щеплення в Києві:

із 22 липня вакцинуватися можна в центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ;

із 23 липня вакцинуватися можна в пунктах щеплень, які розгорнули на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах міста.

Із початку прищеплювальної кампанії у столиці зробили майже 653 тис. щеплень. Повністю щеплені 218,3 тис. осіб. За добу 21 липня в Києві зробили 21,3 тисячі щеплень.

Нагадаємо, за добу 21 липня в Україні зроблено 120 090 щеплень проти COVID-19. За даними Міністерства охорони здоровʼя, це — новий добовий рекорд. Першу дозу отримали 65 522 особи, другу — 54 568 осіб.

В Україні є понад 3 млн доз щеплень від COVID-19, але через погану організацію роботи охочі не можуть їх отримати. Найгірша ситуація у Хмельницькій області, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.