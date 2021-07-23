Статистика коронавируса на 23 июля: 763 заболевших и новый рекорд вакцинации
В больницы с ковидом попали 446 человек, а выписали 583 пациента.
За сутки 22 июля Украине зафиксированы 763 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 57, медработников — 15).
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы 446 человек;
- умерли – 21;
- выписаны из больниц – 583;
- протестировано методом ПЦР 18 411 человек, методом ИФА – 7 630 человек, экспресс-тестами – 14 016 человек.
За сутки сделали 139 тыс. прививок от коронавируса – это новый суточный рекорд. Первую прививку получили 76 тыс. человек, вторую – 63 тыс.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 247 419 человек;
- умерли – 52 811;
- проведено ПЦР-тестов – 11 239 813.
За последние сутки больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки на 23 июля:
- Киев — 226 случаев;
- Винницкая область — 8 случаев;
- Волынская область — 5 случаев;
- Днепропетровская область — 39 случаев;
- Донецкая область — 79 случаев;
- Житомирская область — 13 случаев;
- Закарпатская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 26 случаев;
- Ивано-Франковская область — 10 случаев;
- Киевская область — 21 случай;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 27 случаев;
- Львовская область — 18 случаев;
- Николаевская область — 18 случаев;
- Одесская область — 35 случаев;
- Полтавская область — 21 случай;
- Ровенская область — 10 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 8 случаев;
- Харьковская область — 67 случаев;
- Херсонская область — 37 случаев;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 22 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Александровской больнице в Киеве диагностированы шесть случаев дельта-штамма коронавирусной инфекции. Как сообщает департамент здравоохранения КГГА, индийский штамм удалось выявить при первичном тестировании на коронавирус.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, к концу лета коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине.