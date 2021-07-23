Статистика коронавируса на 23 июля: 763 заболевших и новый рекорд вакцинации

В больницы с ковидом попали 446 человек, а выписали 583 пациента.

За сутки 22 июля Украине зафиксированы 763 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 57, медработников — 15).

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы 446 человек;

умерли – 21;

выписаны из больниц – 583;

протестировано методом ПЦР 18 411 человек, методом ИФА – 7 630 человек, экспресс-тестами – 14 016 человек.

За сутки сделали 139 тыс. прививок от коронавируса – это новый суточный рекорд. Первую прививку получили 76 тыс. человек, вторую – 63 тыс.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 247 419 человек;

умерли – 52 811;

проведено ПЦР-тестов – 11 239 813.

За последние сутки больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 23 июля:

Киев — 226 случаев;

Винницкая область — 8 случаев;

Волынская область — 5 случаев;

Днепропетровская область — 39 случаев;

Донецкая область — 79 случаев;

Житомирская область — 13 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 26 случаев;

Ивано-Франковская область — 10 случаев;

Киевская область — 21 случай;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 18 случаев;

Николаевская область — 18 случаев;

Одесская область — 35 случаев;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 10 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 8 случаев;

Харьковская область — 67 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 22 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Александровской больнице в Киеве диагностированы шесть случаев дельта-штамма коронавирусной инфекции. Как сообщает департамент здравоохранения КГГА, индийский штамм удалось выявить при первичном тестировании на коронавирус.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, к концу лета коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине.