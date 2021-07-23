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Статистика коронавируса на 23 июля: 763 заболевших и новый рекорд вакцинации

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коронавирус, врачи, фото
Фото: TSN.ua

В больницы с ковидом попали 446 человек, а выписали 583 пациента.

За сутки 22 июля Украине зафиксированы 763 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 57, медработников — 15).

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы 446 человек;
  • умерли – 21;
  • выписаны из больниц – 583;
  • протестировано методом ПЦР 18 411 человек, методом ИФА – 7 630 человек, экспресс-тестами – 14 016 человек.

За сутки сделали 139 тыс. прививок от коронавируса – это новый суточный рекорд. Первую прививку получили 76 тыс. человек, вторую – 63 тыс.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 2 247 419 человек;
  • умерли – 52 811;
  • проведено ПЦР-тестов – 11 239 813.

За последние сутки больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 23 июля:

  • Киев — 226 случаев;
  • Винницкая область — 8 случаев;
  • Волынская область — 5 случаев;
  • Днепропетровская область — 39 случаев;
  • Донецкая область — 79 случаев;
  • Житомирская область — 13 случаев;
  • Закарпатская область — 5 случаев;
  • Запорожская область — 26 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 10 случаев;
  • Киевская область — 21 случай;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 18 случаев;
  • Николаевская область — 18 случаев;
  • Одесская область — 35 случаев;
  • Полтавская область — 21 случай;
  • Ровенская область — 10 случаев;
  • Сумская область — 26 случаев;
  • Тернопольская область — 8 случаев;
  • Харьковская область — 67 случаев;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черкасская область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 22 случая;
  • Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

коронавирус, статистика, 23 июля

Напомним, в Александровской больнице в Киеве диагностированы шесть случаев дельта-штамма коронавирусной инфекции. Как сообщает департамент здравоохранения КГГА, индийский штамм удалось выявить при первичном тестировании на коронавирус.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, к концу лета коронавирус дельта будет доминирующим штаммом в Украине.