Статистика коронавірусу станом на 23 липня: 763 хворих і новий рекорд вакцинації

У лікарні з ковідом потрапили 446 осіб, а виписали 583 пацієнти.

За добу 22 липня Україні зафіксовано 763 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 57, медпрацівників — 15).

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Також за минулу добу:

госпіталізовані — 446 осіб;

померли — 21;

виписані з лікарень — 583;

протестовано методом ПЛР 18 411 осіб, методом ІФА — 7 630 осіб, експрес-тестами — 14 016 осіб.

За добу зробили 139 тис. щеплень від коронавірусу — це новий добовий рекорд. Перше щеплення отримали 76 тис. осіб, друге — 63 тис.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 247 419 осіб;

померли — 52 811;

проведено ПЛР-тестів — 11 239 813.

За останню добу найбільше нових випадків зареєстровано в Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), і Херсонській (37) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 23 липня:

Київ — 226 випадків;

Вінницька область — 8 випадків;

Волинська область — 5 випадків;

Дніпропетровська область — 39 випадків;

Донецька область — 79 випадків;

Житомирська область — 13 випадків;

Закарпатська область — 5 випадків;

Запорізька область — 26 випадків;

Івано-Франківська область — 10 випадків;

Київська область — 21 випадок;

Кіровоградська область — 1 випадок;

Луганська область — 27 випадків;

Львівська область — 18 випадків;

Миколаївська область — 18 випадків;

Одеська область — 35 випадків;

Полтавська область — 21 випадок;

Рівненська область — 10 випадків;

Сумська область — 26 випадків;

Тернопільська область — 8 випадків;

Харківська область — 67 випадків;

Херсонська область — 37 випадків;

Хмельницька область — 19 випадків;

Черкаська область — 19 випадків;

Чернівецька область — 22 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні в Києві діагностовані шість випадків дельта-штаму коронавірусної інфекції. Як повідомляє департамент охорони здоровʼя КМДА, індійський штам вдалося зафіксувати під час первинного тестування на коронавірус.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, до кінця літа коронавірус дельта буде домінувальним штамом в Україні.