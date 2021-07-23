Потоп в Бердянске: два человека погибли из-за обрыва кабеля (видео)

За несколько часов в этом курортном городе выпала месячная норма осадков. Погибшие во время обрыва электрокабеля стояли в воде.

В Бердянске Запорожской области два человека погибли в результате сильных ливней.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, причиной гибели стал обрыва электропроводов на одном из подтопленных участков в городе.

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В ведомстве не уточнили информацию о происшествии и не назвали обстоятельства гибели людей.

Однако, по информации местных СМИ, ЧП случилось на пересечении проспекта Победы и улицы Богуславского.

Утверждается, что на этом месте произошел обрыв кабеля, который упал в воду, в которой стояли двое мужчин.

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Напомним, 22 июля рынок "7-й километр" под Одессой оказался частично залит из-за сильного потопа.

А в понедельник, 19 июля, на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями.

Также мы сообщали, что по прогнозу метеоролога Леонида Горбаня, удар стихии ожидался с 19 июля, который начнется с обильных ливней.