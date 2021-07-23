Потоп в Бердянске: два человека погибли из-за обрыва кабеля (видео)
За несколько часов в этом курортном городе выпала месячная норма осадков. Погибшие во время обрыва электрокабеля стояли в воде.
В Бердянске Запорожской области два человека погибли в результате сильных ливней.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, причиной гибели стал обрыва электропроводов на одном из подтопленных участков в городе.
В ведомстве не уточнили информацию о происшествии и не назвали обстоятельства гибели людей.
Однако, по информации местных СМИ, ЧП случилось на пересечении проспекта Победы и улицы Богуславского.
Утверждается, что на этом месте произошел обрыв кабеля, который упал в воду, в которой стояли двое мужчин.
Напомним, 22 июля рынок "7-й километр" под Одессой оказался частично залит из-за сильного потопа.
А в понедельник, 19 июля, на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями.
Также мы сообщали, что по прогнозу метеоролога Леонида Горбаня, удар стихии ожидался с 19 июля, который начнется с обильных ливней.