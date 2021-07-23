Потоп у Бердянську: двоє людей загинули через обрив кабелю (відео)

За кілька годин у цьому курортному місті випала місячна норма опадів. Загиблі під час обриву електрокабелю стояли у воді.

У Бердянську Запорізької області дві людини загинули в результаті сильних злив.

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Як повідомляє пресслужба ДСНС, причиною загибелі став обрив електропроводів на одній з підтоплених ділянок у місті.

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У відомстві не уточнили інформацію про подію і не назвали обставини загибелі людей.

Однак, за інформацією місцевих ЗМІ, НП сталася на перетині проспекту Перемоги та вулиці Богуславського.

Стверджується, що на цьому місці стався обрив кабелю, який впав у воду, у якій стояли двоє людей.

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Нагадаємо, 22 липня ринок "7-й кілометр" під Одесою опинився частково залитий через сильний потоп.

А в понеділок, 19 липня, на Київ обрушилася негода з ураганним вітром і проливними дощами.

Також ми повідомляли, що за прогнозом метеоролога Леоніда Горбаня, удар стихії очікувався з 19 липня, який почнеться з рясних злив.