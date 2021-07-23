ЕСПЧ отказал России в ее жалобе против Украины, но лишь частично

Речь идет о требованиях России отменить "ограничения на использование русского языка" в Украине и "полностью прекратить водную блокаду Крыма".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины на нарушение нашей страной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Там отметили, что российское правительство направило жалобу 22 июля в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Речь идет о первой межгосударственной жалобе, которую когда-либо подавала Россия, и она зарегистрирована под номером 36958/21.

По мнению РФ, Украина нарушила статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрет дискриминации), а также ряд других положений ЕКПЧ.

В то же время, как пишет ТАСС, суд отказал России в применении обеспечительных мер к Украине. Среди таких мер — "отмена ограничений на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете", а также "требование в отношении Киева полностью прекратить водную блокаду Крыма". В суде сочли это невозможным, поскольку ситуация не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба.

Всего у России десять "претензий" в отношении нашей страны:

"гибель людей во время событий Революции Достоинства, в частности во время пожаров в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения анитеррористической операции на Донбассе";

"подавление свободы слова и политические преследования";

"дискриминация русскоговорящих и вытеснение русского языка из публичной сферы";

"дискриминация предприятий РФ";

"гибель людей и уничтожение их собственности из-за обстрелов Вооруженных сил Украины";

"недопуск жителей Донбасса к участию в выборах в центральные органы власти";

"блокирование Северо-Крымского канала, который является основным источником пресной воды для жителей Крыма";

"нападения на посольства и консульства РФ";

"катастрофа MH-17";

"отказ предоставить российским следственным органам необходимую правовую помощь в расследовании преступлений".

Следует отметить, что Украина 19 февраля подала в ЕСПЧ девятый иск против России – Киев обвинил Москву в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов".

Первая жалоба Украины в ЕСПЧ была зарегистрирована 13 марта 2014 года. В ней Киев обвинял Москву в том, что Россия "взяла под свой контроль Крымский полуостров". В январе 2021 года ЕСПЧ признал эту жалобу частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.

Напомним, что Украина подала целый ряд исков против РФ за агрессию и оккупацию Крыма. В ЕСПЧ также подали иск за задержание украинских моряков в Керченском проливе.

Россия – единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. По состоянию на сентябрь 2018 года из 2380 постановлений ЕСПЧ против России власти исполнили только 608.