ЄСПЛ відмовив Росії в її скарзі проти України, але лише частково

Йдеться про вимоги Росії скасувати "обмеження на використання російської мови" в Україні та "повністю припинити водну блокаду Криму".

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував міждержавну скаргу Росії проти України на порушення нашою країною Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (ЄКПЛ). Про це повідомила пресслужба суду.

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Там відзначили, що російський уряд направив скаргу 22 липня у відповідності зі статтею 33 ЄКПЛ. Йдеться про першу міждержавну скаргу, яку коли-небудь подавала Росія, і вона зареєстрована під номером 36958/21.

На думку РФ, Україна порушила статті 2 (право на життя), 3 (заборона тортур), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (свобода вираження думки), 13 (право на ефективний засіб правового захисту), 14 (заборона дискримінації), а також ряд інших положень ЄКПЛ.

У той же час, як пише ТАСС, суд відмовив Росії в застосуванні забезпечувальних заходів до України. Серед таких заходів — "скасування обмежень на використання російськомовним населенням рідної мови в школах, ЗМІ та інтернеті", а також "вимога щодо Києва повністю припинити водну блокаду Криму". У суді визнали це неможливим, оскільки ситуація не повʼязана з ризиком нанесення непоправного збитку.

Всього у Росії десять "претензій" щодо нашої країни :

"Загибель людей під час подій Революції Переваги, зокрема під час пожеж у Будинку профспілок в Одесі і під час проведення антитерористичної операції на Донбасі";

"Придушення свободи слова та політичні переслідування";

"Дискримінація російськомовних і витіснення російської мови з публічної сфери";

"Дискримінація підприємств РФ";

"Загибель людей і знищення їхньої власності через обстріли Збройних сил України";

"Недопуск жителів Донбасу до участі у виборах до центральних органів влади";

"Блокування Північно-Кримського каналу, який є основним джерелом прісної води для жителів Криму";

"Напади на посольства та консульства РФ";

"Катастрофа MH-17";

"Відмова надати російським слідчим органам необхідну правову допомогу в розслідуванні злочинів".

Слід зазначити, що Україна 19 лютого подала в ЄСПЛ девʼятий позов проти Росії — Київ звинуватив Москву в "цілеспрямованих операціях з убивства опонентів".

Перша скарга України в ЄСПЛ була зареєстрована 13 березня 2014 року. У ній Київ звинувачував Москву в тому, що Росія "взяла під свій контроль Кримський півострів". У січні 2021 року ЄСПЛ визнав цю заяву частково прийнятною, остаточне рішення щодо неї буде прийнято пізніше.

Нагадаємо, що Україна подала цілу низку позовів проти РФ за агресію й окупацію Криму. У ЄСПЛ також подали позов за затримання українських моряків у Керченській протоці.

Росія — єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ. Станом на вересень 2018 року з 2380 постанов ЄСПЛ проти Росії влада виконали тільки 608.