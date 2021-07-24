Статистика коронавируса: 745 заболевших и свыше 150 тысяч вакцинированных

За сутки вакцинировались 152 675 человек, что является новым рекордом. Из них полностью иммунизировались 62 603 украинца.

За сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Cреди них 20 медработников и 51 ребенок, сообщили в Минздраве.

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За минувшие сутки:

Госпитализировано – 395 человек;

Выздоровело – 24 пациента;

Умерло – 24 человека.

За этот же период было протестировано 39 142 украинца. Из них методом ПЦР – 18 581 человек, методом ИФА – 7 326. Экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 были охвачены 13 235 граждан.

Фото: МОЗ

За все время пандемии в Украине:

Заболело – 2 248 164 человек;

Выздоровело – 2 184 036 украинцев;

Умерло – 52 835 граждан;

Проведено ПЦР-тестов – 11 258 394.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Ситуация с заболеваемостью по регионам по состоянию на 23 июля:

Киев — 194 случая;

Винницкая область — 14 случаев;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 30 случаев;

Житомирская область — 3 случая;

Закарпатская область — 6 случаев;

Запорожская область — 24 случая;

Ивано-Франковская область — 6 случаев;

Киевская область — 30 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 30 случаев;

Львовская область — 42 случая;

Николаевская область -30 случаев;

Одесская область — 38 случаев;

Полтавская область — 29 случаев;

Ровенская область — 10 случаев;

Сумская область — 42 случая;

Тернопольская область — 9 случаев;

Харьковская область — 32 случая;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черкасская область — 22 случая;

Черновицкая область — 7 случаев;

Черниговская область — 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки привились 152 675 человек. Из них одну дозу получили 90 072 гражданина, полностью привиты 62 603 человека. Всего хотя бы одна прививка есть уже у более трех миллионов украинцев.

Фото: МОЗ

С начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них одна доза – у 3010138 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы 1 681 734 украинца (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки.

Напомним, Украину ждет усиление карантина и рост заболеваемости коронавирусом "Дельта" уже к осени. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он советует поскорее вакцинироваться.

По мнению украинских ученых, новая волна коронавируса накроет страну еще раньше, не дожидаясь осени. Распространение инфекции может начаться с востока страны, граничащего с Россией.