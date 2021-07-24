Статистика коронавируса: 745 заболевших и свыше 150 тысяч вакцинированных
За сутки вакцинировались 152 675 человек, что является новым рекордом. Из них полностью иммунизировались 62 603 украинца.
За сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Cреди них 20 медработников и 51 ребенок, сообщили в Минздраве.
За минувшие сутки:
- Госпитализировано – 395 человек;
- Выздоровело – 24 пациента;
- Умерло – 24 человека.
За этот же период было протестировано 39 142 украинца. Из них методом ПЦР – 18 581 человек, методом ИФА – 7 326. Экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 были охвачены 13 235 граждан.
За все время пандемии в Украине:
- Заболело – 2 248 164 человек;
- Выздоровело – 2 184 036 украинцев;
- Умерло – 52 835 граждан;
- Проведено ПЦР-тестов – 11 258 394.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.
Ситуация с заболеваемостью по регионам по состоянию на 23 июля:
- Киев — 194 случая;
- Винницкая область — 14 случаев;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 58 случаев;
- Донецкая область — 30 случаев;
- Житомирская область — 3 случая;
- Закарпатская область — 6 случаев;
- Запорожская область — 24 случая;
- Ивано-Франковская область — 6 случаев;
- Киевская область — 30 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 30 случаев;
- Львовская область — 42 случая;
- Николаевская область -30 случаев;
- Одесская область — 38 случаев;
- Полтавская область — 29 случаев;
- Ровенская область — 10 случаев;
- Сумская область — 42 случая;
- Тернопольская область — 9 случаев;
- Харьковская область — 32 случая;
- Херсонская область — 54 случая;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черкасская область — 22 случая;
- Черновицкая область — 7 случаев;
- Черниговская область — 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки привились 152 675 человек. Из них одну дозу получили 90 072 гражданина, полностью привиты 62 603 человека. Всего хотя бы одна прививка есть уже у более трех миллионов украинцев.
С начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них одна доза – у 3010138 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы 1 681 734 украинца (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки.
Напомним, Украину ждет усиление карантина и рост заболеваемости коронавирусом "Дельта" уже к осени. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он советует поскорее вакцинироваться.
По мнению украинских ученых, новая волна коронавируса накроет страну еще раньше, не дожидаясь осени. Распространение инфекции может начаться с востока страны, граничащего с Россией.