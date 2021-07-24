Статистика коронавірусу: 745 хворих і понад 150 тисяч вакцинованих

За добу вакцинувалися 152 675 осіб, що є новим рекордом. З них повністю імунізовано 62 603 українців.

За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Серед них 20 медпрацівників і 51 дитина, повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За минулу добу:

Госпіталізовано – 395 осіб;

Одужало – 24 пацієнта;

Померло – 24 людини.

За цей же період було протестовано 39 142 українці. З них методом ПЛР – 18 581 осіб, методом ІФА – 7 326. Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 були охоплено 13 235 громадян.

Фото: МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 2 248 164 осіб;

Одужало – 2 184 036 українців;

Померло – 52 835 громадян;

Проведено ПЛР-тестів – 11 258 394.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Ситуація із захворюваністю на по регіонах станом на 23 липня:

Київ – 194 випадки;

Вінницька область – 14 випадків;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 30 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 30 випадків;

Львівська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 10 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За останню добу зробили щеплення 152 675 осіб. З них одну дозу отримали 90 072 громадянина, повністю щеплені 62 603 особи. Всього хоча б одне щеплення є вже у понад трьох мільйонів українців.

Фото: МОЗ

З початку масової вакцинації щеплено 3 010 140 осіб, з них одна доза – у 3010138 людини, а повністю імунізовані й отримали 2 дози 1 681 734 українці (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 691 872 щеплення.

Нагадаємо, Україна чекає посилення карантину і зростання захворюваності коронавірусом "Дельта" вже до осені. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він радить швидше вакцинуватися.

На думку українських вчених, нова хвиля коронавірусу накриє країну ще раніше, не чекаючи осені. Поширення інфекції може початися зі сходу країни, що межує з Росією.