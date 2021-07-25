Нашествие медуз в Азовском море: эксперт назвала причины этого явления

Нашествие медуз в Азовском море может быть связано с его высокой соленостью — в такой среде им достаточно комфортно.

Нашествие медуз в Азовском море может быть связано с его высокой соленостью, говорит заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко, сообщает Униан. По солености Азовское море сейчас приближается к Черному.

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"Еще в 70-х годах было такое же море, как сейчас, когда было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", — говорит Гетманенко.

По словам Веры Гетманенко, медузы весной заходят в Азовское море через Керченский пролив, там зимуют и размножаются. "Поэтому их численность очень велика", — говорит эксперт.

По словам Гетманенко, распреснение Азовского моря является нормальным процессом, который происходит циклически на протяжении 40 лет.

"Пока нельзя спрогнозировать, будет ли такой процесс снова", — говорит эколог.

Ожоги на теле человека, которые оставляют медузы непродолжительны однако очень болезненны.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря связывают рост числа медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор — постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз.

Напоминаем, что нашествие медуз на Азовском море стало поводом для мемов. Пока одни отдыхающие жалуются, что медузы в Кирилловке испортили весь отпуск, другие не теряют хорошего настроения и придумывают все новые шутки и мемы.

Фокус уже писал, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Отдыхающие могут безопасно плавать только на надувных матрасах.