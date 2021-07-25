Нашестя медуз в Азовському морі: експерт назвала причини цього явища

Нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю — в такому середовищі їм досить комфортно.

Нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю, каже завідувачка лабораторією гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства і екології моря Віра Гетьманенко, повідомляє Уніан. За солоності Азовське море зараз наближається до Чорного.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ще в 70-х роках було таке ж море, як зараз, коли була навала медуз до тих пір, поки море не почало розпріснятися і медузи на деякий час зникли. Вони завжди були, але в південній частині моря, тобто біля Керченської протоки ", — говорить Гетьманенко.

За словами Віри Гетьманенко, медузи навесні заходять в Азовське море через Керченську протоку, там зимують і розмножуються. "Тому їх чисельність дуже велика", — говорить експерт.

За словами Гетьманенко, розпріснення Азовського моря є нормальним процесом, який відбувається циклічно протягом 40 років.

"Поки не можна спрогнозувати, чи буде такий процес знову", — говорить еколог.

Опіки на тілі людини, які залишають медузи нетривалі проте дуже болючі.

Фахівці Інституту рибного господарства і екології моря пов'язують зростання числа медуз в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор — поступове зближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз.

Нагадуємо, що навала медуз на Азовському морі стало приводом для мемів. Поки одні відпочиваючі скаржаться, що медузи в Кирилівці зіпсували всю відпустку, інші не втрачають гарного настрою і придумують все нові жарти і меми.

Фокус вже писав, що в Бердянську люди не можуть купатися в морі через нашестя медуз. У розпал курортного сезону медузи заполонили Азовське море поруч з бердянськими пляжами. Відпочиваючі можуть безпечно плавати тільки на надувних матрацах.