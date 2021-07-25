Сильные магнитные бури обрушатся на Украину в августе: названы самые опасные даты

Сильная солнечная активность ожидается в середине августа. Украинцам на период магнитных бурь рекомендуют отказаться от алкоголя и тяжелой пищи.

В августе Украину накроет несколько магнитных бурь, которые ощутят на себе метеозависимые люди, пишет APnews.

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Как отмечают специалисты, последний летний месяц запомнится украинцам сильной солнечной активностью.

Первая магнитная буря ожидается 2-3 августа, которую ощутят на себе люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Солнечная активность в эти дни в целом на здоровье не повлияет.

Сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют на 10 августа, когда солнечная активность достигнет средних показателей. Влияние магнитной бури будет ощутимо среди метеозависимых людей.

13-14 августа солнечная активность немного утихнет, поэтому самочувствие у украинцев должно наладиться. Самая мощная магнитная буря в августе ожидается с 16 по 20 августа. Метеозависимые люди могут страдать от головной боли, скачков давления, ломоты в суставах, эмоциональных перепадов и т.п.

Солнечная активность средней силы также ожидается 29 августа, поэтому в этот день лучше отказаться от физических и эмоциональных нагрузок.

В августе, когда ожидаются сильные магнитные бури, медики рекомендуют украинцам:

воздержаться от алкоголя и курения;

исключить из рациона тяжелую пищу и пить меньше кофе;

употреблять как можно больше жидкости, в том числе травяных чаев или легких компотов;

часто проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе (утром и вечером);

отказаться от физических и эмоциональных нагрузок;

держать рядом аптечку с лекарствами, следить за давлением в дни солнечной активности.

Ранее Фокус сообщал, что в июле сильная магнитная буря накроет Землю. Волна заряженных частиц, выброшенная нашей звездой, достигла Земли, и может влиять на работу электросетей и спутников связи. Эти частицы вызвали 23 июля солнечную бурю в магнитосфере Земли.

Также Фокус рассказывал о самом сильном активном цикле Солнца в истории. По словам ученых, Солнце может стать намного более активным, если произойдет "событие прекращения действия". 25-й цикл солнечной активности еще не начался, но эксперты его прогнозируют в ближайшее время.