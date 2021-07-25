Сильні магнітні бурі обрушаться на Україну в серпні: названі найнебезпечніші дати

Сильна сонячна активність очікується в середині серпня. Українцям на період магнітних бур рекомендують відмовитися від алкоголю і важкої їжі.

У серпні Україну накриє кілька магнітних бур, які відчують на собі метеозалежні люди, пише APnews.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відзначають фахівці, останній літній місяць запам'ятається українцям сильною сонячною активністю.

Перша магнітна буря очікується 2-3 серпня, яку відчують на собі люди з серцево-судинними хворобами. Сонячна активність в ці дні в цілому на здоров'я не вплине.

Сильну магнітну бурю фахівці прогнозують на 10 серпня, коли сонячна активність досягне середніх показників. Вплив магнітної бурі буде відчутно серед метеозалежних людей.

13-14 серпня сонячна активність трохи вщухне, тому самопочуття в українців має налагодитися. Найпотужніша магнітна буря в серпні очікується з 16 по 20 серпня. Метеозалежні люди можуть страждати від головного болю, стрибків тиску, ломоти в суглобах, емоційних перепадів і т.п.

Сонячна активність середньої сили також очікується 29 серпня, тому в цей день краще відмовитися від фізичних та емоційних навантажень.

У серпні, коли очікуються сильні магнітні бурі, медики рекомендують українцям:

утриматися від алкоголю та куріння;

виключити з раціону важку їжу і пити менше кави;

вживати якомога більше рідини, в тому числі трав'яних чаїв або легких компотів;

часто провітрювати приміщення і проводити більше часу на свіжому повітрі (вранці і ввечері);

відмовитися від фізичних та емоційних навантажень;

тримати поруч аптечку з ліками, стежити за тиском в дні сонячної активності.

Раніше Фокус повідомляв, що в липні сильна магнітна буря накриє Землю. Хвиля заряджених частинок, викинута нашою зіркою, досягла Землі, і може впливати на роботу електромереж і супутників зв'язку. Ці частинки викликали 23 липня сонячну бурю в магнітосфері Землі.

Також Фокус розповідав про найсильніший активний цикл Сонця в історії. За словами вчених, Сонце може стати набагато більш активним, якщо станеться "подія припинення дії". 25-й цикл сонячної активності ще не почався, але експерти його прогнозують найближчим часом.