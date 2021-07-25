Сильні магнітні бурі обрушаться на Україну в серпні: названі найнебезпечніші дати
Сильна сонячна активність очікується в середині серпня. Українцям на період магнітних бур рекомендують відмовитися від алкоголю і важкої їжі.
У серпні Україну накриє кілька магнітних бур, які відчують на собі метеозалежні люди, пише APnews.
Як відзначають фахівці, останній літній місяць запам'ятається українцям сильною сонячною активністю.
Перша магнітна буря очікується 2-3 серпня, яку відчують на собі люди з серцево-судинними хворобами. Сонячна активність в ці дні в цілому на здоров'я не вплине.
Сильну магнітну бурю фахівці прогнозують на 10 серпня, коли сонячна активність досягне середніх показників. Вплив магнітної бурі буде відчутно серед метеозалежних людей.
13-14 серпня сонячна активність трохи вщухне, тому самопочуття в українців має налагодитися. Найпотужніша магнітна буря в серпні очікується з 16 по 20 серпня. Метеозалежні люди можуть страждати від головного болю, стрибків тиску, ломоти в суглобах, емоційних перепадів і т.п.
Сонячна активність середньої сили також очікується 29 серпня, тому в цей день краще відмовитися від фізичних та емоційних навантажень.
У серпні, коли очікуються сильні магнітні бурі, медики рекомендують українцям:
- утриматися від алкоголю та куріння;
- виключити з раціону важку їжу і пити менше кави;
- вживати якомога більше рідини, в тому числі трав'яних чаїв або легких компотів;
- часто провітрювати приміщення і проводити більше часу на свіжому повітрі (вранці і ввечері);
- відмовитися від фізичних та емоційних навантажень;
- тримати поруч аптечку з ліками, стежити за тиском в дні сонячної активності.
Раніше Фокус повідомляв, що в липні сильна магнітна буря накриє Землю. Хвиля заряджених частинок, викинута нашою зіркою, досягла Землі, і може впливати на роботу електромереж і супутників зв'язку. Ці частинки викликали 23 липня сонячну бурю в магнітосфері Землі.
Також Фокус розповідав про найсильніший активний цикл Сонця в історії. За словами вчених, Сонце може стати набагато більш активним, якщо станеться "подія припинення дії". 25-й цикл сонячної активності ще не почався, але експерти його прогнозують найближчим часом.