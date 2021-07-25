В Черновцах глава ОСББ вакцинировала целый дом (фото)

Жильцам удалось добиться вакцинации Pfizer как членам одного коллектива.

Председатель ОСББ (ОСМД, объединение собственников многоквартирного дома) в Черновцах организовала жителей на прививку от коронавируса. Об этом сообщил Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней, пишет издание "Молодой буковинец".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Жильцам одного из домов на бульваре Героев Крут вакцинацию организовывала председатель ОСМД Светлана Татарина.

"Чтобы вернуться к нормальной жизни и выработать коллективный иммунитет, необходима вакцинация. Я написала объявление в чат нашего дома. За сутки мы собрали более 50 желающих вакцинироваться и подали список в городское управления здравоохранения", – говорит Татарина.

Вакцинацию провела мобильная бригада. Прививки делали препаратом Pfizer.

По данным "Молодого буковинца", пока это единственное ОСМД Черновцов, которое организовало вакцинацию от COVID-19.

Напомним, 22 июня в Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных групп (коллективов). Заявку на коллективную вакцинацию можно сделать по телефону контакт-центра.

Согласно условиям, в заявке должно быть не менее 50 человек.

С 22 июля в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для получения вакцины киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi.me.