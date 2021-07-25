У Чернівцях голова ОСББ вакцинувала цілий будинок (фото)

Мешканцям вдалося домогтися вакцинації Pfizer як членам одного колективу.

Голова ОСББ (об'єднання власників багатоквартирного будинку) в Чернівцях організувала жителів на щеплення від коронавірусу. Про це повідомив Чернівецький обласний центр контролю і профілактики хвороб, пише видання "Молодий буковинець".

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Мешканцям одного з будинків на бульварі Героїв Крут вакцинацію організовувала голова ОСББ Світлана Татарина.

"Щоб повернутися до нормального життя і виробити колективний імунітет, необхідна вакцинація. Я написала оголошення в чат нашого будинку. За добу ми зібрали понад 50 бажаючих вакцинуватися і подали список до міського управління охорони здоров'я", — каже Татарина.

Вакцинацію провела мобільна бригада. Щеплення робили препаратом Pfizer.

За даними "Молодого буковинця", поки це єдине ОСББ Чернівців, яке організувало вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, 22 червня в Україні розпочалася вакцинація проти COVID-19 організованих груп (колективів). Заявку на колективну вакцинацію можна зробити за телефоном контакт-центру.

Згідно з умовами, в заявці повинно бути не менше 50 осіб.

З 22 липня в Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть всі бажаючі у віці від 18 років. Для отримання вакцини киянам потрібно зареєструватися через сервіс Helsi.me.