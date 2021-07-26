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Статистика коронавируса на 26 июля: 213 заболевших и 281 тысяча привитых 2-й раз на минувшей неделе

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коронавирус, covid-19, статистика коронавируса
Фото: Украинская правда | Пациент с коронавирусом в палате

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве, а также Одесской, Житомирской, Винницкой и Харьковской областях.

В Украине за минувшие сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом, в 11 случаях пациентами оказывались дети. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает профильный канал Минздрава в Telegram "Коронавирус.инфо".​​

За воскресенье в медучреждения госпитализировали 256 человек.

Также за воскресенье:

  • умерли — два человека;
  • выздоровели — 170 человек;
  • сделано тестов — 15 795, из которых методом ПЦР — 7 562, ИФА — 1 905; тестов на антитела за сутки сделано 6 328.

Всего за период с начала пандемии:

  • заболели — 2248663 лица;
  •  выздоровели — 2184365 человек;
  •  умерли — 52849;
  •  провели ПЦР-тестов — 11278944.

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 71 случай;
  • Винницкая область — 14 случаев;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 6 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2 случая;
  • Киевская область — 8 случаев;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 2 случая;
  • Львовская область — 8 случаев;
  • Николаевская область — 3 случая;
  • Одесская область — 33 случая;
  • Ровенская область — 3 случая;
  • Сумская область — 8 случаев;
  • Тернопольская область — 7 случаев;
  • Харьковская область — 12 случаев;
  • Херсонская область — 3 случая;
  • Черкасская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 3 случая.

Вакцинированы одной дозой прививки по состоянию на понедельник, 26 июля, — 432 188 человек, двумя — 281 664 человека.

3 099 709 человек получили первую прививку с начала прививочной кампании, 1 712 791 привились полностью.

Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.

Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.