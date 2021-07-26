Статистика коронавируса на 26 июля: 213 заболевших и 281 тысяча привитых 2-й раз на минувшей неделе
Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве, а также Одесской, Житомирской, Винницкой и Харьковской областях.
В Украине за минувшие сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом, в 11 случаях пациентами оказывались дети. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает профильный канал Минздрава в Telegram "Коронавирус.инфо".
За воскресенье в медучреждения госпитализировали 256 человек.
Также за воскресенье:
- умерли — два человека;
- выздоровели — 170 человек;
- сделано тестов — 15 795, из которых методом ПЦР — 7 562, ИФА — 1 905; тестов на антитела за сутки сделано 6 328.
Всего за период с начала пандемии:
- заболели — 2248663 лица;
- выздоровели — 2184365 человек;
- умерли — 52849;
- провели ПЦР-тестов — 11278944.
Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 71 случай;
- Винницкая область — 14 случаев;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 6 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2 случая;
- Киевская область — 8 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 2 случая;
- Львовская область — 8 случаев;
- Николаевская область — 3 случая;
- Одесская область — 33 случая;
- Ровенская область — 3 случая;
- Сумская область — 8 случаев;
- Тернопольская область — 7 случаев;
- Харьковская область — 12 случаев;
- Херсонская область — 3 случая;
- Черкасская область — 1 случай;
- Черновицкая область — 3 случая.
Вакцинированы одной дозой прививки по состоянию на понедельник, 26 июля, — 432 188 человек, двумя — 281 664 человека.
3 099 709 человек получили первую прививку с начала прививочной кампании, 1 712 791 привились полностью.
Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.
Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.