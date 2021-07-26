Статистика коронавируса на 26 июля: 213 заболевших и 281 тысяча привитых 2-й раз на минувшей неделе

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве, а также Одесской, Житомирской, Винницкой и Харьковской областях.

В Украине за минувшие сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом, в 11 случаях пациентами оказывались дети. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает профильный канал Минздрава в Telegram "Коронавирус.инфо".​​

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За воскресенье в медучреждения госпитализировали 256 человек.

Также за воскресенье:

умерли — два человека;

выздоровели — 170 человек;

сделано тестов — 15 795, из которых методом ПЦР — 7 562, ИФА — 1 905; тестов на антитела за сутки сделано 6 328.

Всего за период с начала пандемии:

заболели — 2248663 лица;

выздоровели — 2184365 человек;

умерли — 52849;

провели ПЦР-тестов — 11278944.

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 71 случай;

Винницкая область — 14 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 6 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 случая;

Киевская область — 8 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 2 случая;

Львовская область — 8 случаев;

Николаевская область — 3 случая;

Одесская область — 33 случая;

Ровенская область — 3 случая;

Сумская область — 8 случаев;

Тернопольская область — 7 случаев;

Харьковская область — 12 случаев;

Херсонская область — 3 случая;

Черкасская область — 1 случай;

Черновицкая область — 3 случая.

Вакцинированы одной дозой прививки по состоянию на понедельник, 26 июля, — 432 188 человек, двумя — 281 664 человека.

3 099 709 человек получили первую прививку с начала прививочной кампании, 1 712 791 привились полностью.

Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.

Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.