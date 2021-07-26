Статистика коронавірусу на 26 липня: 213 хворих і 281 тисяча щеплених 2-й раз минулого тижня

Найбільше нових випадків за добу зареєстрували в Києві, а також в Одеській, Житомирській, Вінницькій і Харківській областях.

В Україні за минулу добу виявили 213 нових випадків зараження коронавірусом, в 11 випадках пацієнтами виявлялися діти. Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє профільний канал МОЗ в Telegram "Коронавірус.інфо".

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За неділю в медустанови госпіталізували 256 осіб.

Також за неділю:

померли — дві людини;

одужали — 170 осіб;

зроблено тестів — 15 795, із яких методом ПЛР — 7 562, ІФА — 1 905; тестів на антитіла за добу зроблено 6 328.

Всього за період із початку пандемії:

захворіли — 2248663 особи;

одужали — 2184365 чоловік;

померли — 52849;

провели ПЛР-тестів — 11278944.

Найбільше нових випадків за добу зареєстрували в Києві (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 71 випадок;

Вінницька область — 14 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 6 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 17 випадків;

Івано-Франківська область — 2 випадки;

Київська область — 8 випадків;

Кіровоградська область — 2 випадки;

Луганська область — 2 випадки;

Львівська область — 8 випадків;

Миколаївська область — 3 випадки;

Одеська область — 33 випадки;

Рівненська область — 3 випадки;

Сумська область — 8 випадків;

Тернопільська область — 7 випадків;

Харківська область — 12 випадків;

Херсонська область — 3 випадки;

Черкаська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 3 випадки.

Вакциновані однією дозою щеплення станом на понеділок, 26 липня, — 432 188 осіб, двома — 281 664 людини.

3 099 709 осіб отримали перше щеплення з початку прищеплювальної кампанії, 1 712 791 щепились повністю.

Як повідомлялося раніше, японська фармацевтична компанія Shionogi приступила до випробувань на людях препарату для лікування коронавірусу. Появи специфічних ліків від коронавірусу особливо чекають люди, які не хочуть вакцинуватися.

Нагадаємо, в Україні незабаром зʼявляться препарати, які безпосередній впливають на коронавірус. Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.