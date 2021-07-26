Сотрудники "Укрзализныци" ежемесячно разворовывали до 30 тонн топлива, - Офис генпрокурора

Правоохранители провели оперативную закупку 200 литров похищенного топлива. Чиновникам "Укрзализныци" уже избрали меры пресечения.

Ровенская окружная прокуратура разоблачила сотрудников "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" по фактам ежемесячного хищения до 30 тонн топлива, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие установило, что чиновники систематически разворовывали горюче-смазочные материалы: дважды в день откачивали с маневровых тепловозов топливо.

С помощью такой схемы сотрудники "Укрзализныци" присваивали от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали. В ходе спецоперации правоохранители провели оперативную закупку 200 литров похищенного топлива.

Силовики провели свыше 30 обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Были задержаны пять сотрудников предприятия, которым уже предъявили подозрение и избрали меру пресечения.

"Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи", — подытожили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

[ + – ] Обыски прокуратуры в Укрзализныце [ + – ] Обыски прокуратуры в Укрзализныце [ + – ] Обыски прокуратуры в Укрзализныце [ + – ] Обыски прокуратуры в Укрзализныце [ + – ] Обыски прокуратуры в Укрзализныце

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила схему на 200 млн в Укрзализныце. Сотрудники госкомпании подписали договор с аффилированными предприятиями, которые поставили опасную для жизни пассажиров продукцию. С помощью схемы были закуплены некачественных материалов для ремонта интерьера вагонов на сумму более 200 млн.

Также Фокус рассказывал, что больницы "Укрзализныци" обыскивали из-за возможных манипуляций с ПЦР-тестами. Следователи подозревают, что топ-менеджмент компании завладел бюджетными деньгами в размере около 60 млн грн на предоставлении помощи ковидным больным.