Співробітники "Укрзалізниці" щомісяця розкрадали до 30 тонн палива, — Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели оперативну закупівлю 200 літрів викраденого палива. Чиновникам "Укрзалізниці" вже обрали запобіжний захід.

Рівненська окружна прокуратура викрила співробітників "Львівська залізниця "АТ" Укрзалізниця" за фактами щомісячного розкрадання до 30 тонн палива, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Слідство встановило, що чиновники систематично розкрадали паливно-мастильні матеріали: двічі на день відкачували з маневрових тепловозів паливо.

За допомогою такої схеми співробітники "Укрзалізниці" привласнювали від 15 до 30 тонн щомісяця, які працівники реалізовували. У процесі спецоперації правоохоронці провели оперативну закупівлю 200 літрів викраденого палива.

Силовики провели понад 30 обшуків у приміщеннях підприємства і за місцем проживання посадових осіб. Були затримані пʼять співробітників підприємства, яким вже висунули підозру й обрали запобіжний захід.

"Вилучено понад 1 400 літрів дизельного палива, каністри із залишками пального, засоби для його відкачування, 5 автомобілів, які використовувалися для перевезення викраденого палива, мобільні телефони, грошові кошти в різній валюті, банківські картки, чорнові записи", — підсумували в пресслужбі офісу генпрокурора.

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Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила схему на 200 млн в Укрзалізниці. Співробітники держкомпанії підписали договір з афілійованими підприємствами, які поставили небезпечну для життя пасажирів продукцію. За допомогою схеми були закуплені неякісні матеріали для ремонту інтерʼєру вагонів на суму понад 200 млн.

Також Фокус розповідав, що лікарні "Укрзалізниці" обшукували через можливі маніпуляції з ПЛР-тестами. Слідчі підозрюють, що топменеджмент компанії заволодів бюджетними грошима в розмірі майже 60 млн грн на надання допомоги ковідним хворим.