СБУ повторно закрыла магазины сети B2B Jewelry (видео, фото)

В ходе обысков, которые провели в 26 местах, была изъята документация, ювелирные изделия и автомобили. Саму сеть подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, говорится в сообщении спецслужбы.

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Задокументированы новые факты противоправной деятельности, проведены новые обыски, прекращена работа магазинов сети.

"Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении", – информирует СБУ.

Их подозревают в мошенничестве с финансами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах«B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе обысков изъяты документы, ювелирные изделия, мобильные телефоны и компьютеры, имущество, в том числе "транспортные средства, добытые преступным путем".

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об аресте. Однако Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Напомним, в начале июля издание Bihus.Info сообщило, что финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020-го.

4 июля основатель B2B Jewerly Николай Гонта написал в Facebook, что обратится в столичный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. "Ответчиком станет одна из центральных национальных телекомпаний, которая регулярно в своих сюжетах обнародовала откровенно лживую информацию", – пояснил он.

В мае прошлого года НКЦБФР предупреждала, что проект B2B Jewelry "социально опасен", так как его конечной целью может быть незаконное завладение средствами вкладчиков.

"Проект предлагает гражданам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются слишком высокие проценты инвестприбыли", – пояснял регулятор.