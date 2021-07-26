СБУ повторно закрила магазини мережі B2B Jewelry (відео, фото)

У ході обшуків, які провели у 26 місцях, була вилучена документація, ювелірні вироби та автомобілі. Саму мережу підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей.

Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry, йдеться в повідомленні спецслужби.

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Задокументовано нові факти протиправної діяльності, проведені нові обшуки, припинено роботу магазинів мережі.

"Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру", — інформує СБУ.

Їх підозрюють у шахрайстві з фінансами і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах «B2B Jewelry. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході обшуків вилучено документи, ювелірні вироби, мобільні телефони та комп'ютери, майно, зокрема "транспортні засоби, отримані злочинним шляхом".

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про арешт. Однак, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення або виїзду за кордон).

Нагадаємо, на початку липня видання Bihus.Info повідомило, що фінансова піраміда B2B Jewerly відновила свою повноцінну роботу, незважаючи на блокування в серпні 2020-го.

4 липня засновник B2B Jewerly Микола Гонта написав у Facebook, що звернеться до столичного суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. "Відповідачем стане одна з центральних національних телекомпаній, яка регулярно у своїх сюжетах оприлюднивала відверто брехливу інформацію", — пояснив він.

У травні минулого року НКЦПФР попереджала, що проект B2B Jewelry "соціально небезпечний", оскільки його кінцевою метою може бути незаконне заволодіння коштами вкладників.

"Проект пропонує громадянам купити ювелірні вироби та подарункові сертифікати, за якими нараховуються занадто високі відсотки інвестприбутку", — пояснював регулятор.