Ради празднования годовщины Крещения Руси в центре Киева перекрыли улицы (карта, фото)

УПЦ (МП) проведет крестный ход от Владимирской горки до Лавры. Православная Церковь Украины отказалась от такого вида молебна из-за пандемии коронавируса.

В Киеве 27 июля перекрыли ряд центральных улиц ради празднования 1033-й годовщины Крещения Руси. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД Украины.

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Также в связи со скоплением людей правоохранители заступят на усиленное дежурство. За порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехническая служба, кинологи со служебными собаками и другие службы.

С 6:00 утра в Киеве перекрыли такие улицы:

ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

ул. Михайловская (от ул.Крещатик до ул.Большая Житомирская);

ул. Большая Житомирская (от ул.Владимирская до Владимирского проезда);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской пл. до Европейской пл.);

Владимирский спуск (от Европейской пл. до Почтовой пл.);

ул. Грушевского (от ул. Садовой до Европейской пл.);

Парковая дорога (от ул. Грушевского до аллеи Героев Крут).

[ + – ] Карта перекрытых улиц и пробок в Киеве

С 14:00 будет перекрыто движение на таких улицах:

ул. Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской);

ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до площади Славы);

ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной);

аллея Героев Крут (от пл. Славы до Днепровского спуска);

Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного Шоссе).

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 празднование годовщины Крещения Руси не проводилось. В этом году провести праздник получится — Православная церковь Украины отметит этот день всенощным бдением в Михайловском соборе. Также ожидается приезд в Киев десятка тысяч паломников УПЦ МП — они проведут свой крестный ход после обеда, сообщает ТСН. ПЦУ отказалась от проведения крестных ходов из-за коронавируса, об этом своем обращении заявил Митрополит Епифаний.

В Сети уже появились первые кадры с празднования годовщины Крещения Руси. Их опубликовал фотограф Ян Доброносов. На кадрах, снятых на Владимирской горке, видно, что к отмечанию присоединилось немало людей, в том числе и дети.

[ + – ] 1033-я годовщина Крещения Руси [ + – ] 1033-я годовщина Крещения Руси [ + – ] 1033-я годовщина Крещения Руси

У менее религиозной части населения перекрытие улиц в будний день в честь такого празднования вызвало недоумение. Например, руководитель портфеля проектов Укрпочты Полина Левицкая у себя в Facebook предположила, что ей, видимо, придется "попасть в офис на метле", поскольку метро возле ее дома нет.

Напомним, в июле в Одессе верующие УПЦ МП провели крестный ход длиной 36 км, ради чего перекрыли оживленную трассу. Тысячи православных паломников шли по 30-градусной жаре прямо по проезжей части. А в июне УПЦ устроила митинг под Верховной Радой из-за введения ID-паспортов. Акция сопровождалась плакатами с надписями: "Спасайте детей от опасных Е-идей"; "ЧИП — число имени предателя"; "В смартфоне держава — это человек без имени и права".