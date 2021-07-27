Заради святкування річниці Хрещення Русі в центрі Києва перекрили вулиці (карта, фото)

УПЦ (МП) проведе хресну ходу від Володимирської гірки до Лаври. Православна Церква України відмовилася від такого виду молебню через пандемію коронавірусу.

У Києві 27 липня перекрили низку центральних вулиць заради святкування 1033-ї річниці Хрещення Русі. Про це повідомляє телеграм-канал МВС України.

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Також у зв'язку зі скупченням людей правоохоронці заступлять на посилене чергування. За порядком стежитимуть співробітники поліції діалогу, вибухотехнічна служба, кінологи зі службовими собаками та інші служби.

З 6:00 ранку в Києві перекрили такі вулиці:

вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі);

вул. Михайлівська (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська);

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду);

вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської пл. До Європейської пл.);

Володимирський узвіз (від Європейської пл. До Поштової пл.);

вул. Грушевського (від вул. Садової до Європейської пл.);

Паркова дорога (від вул. Грушевського до алеї Героїв Крут).

[ + – ] Карта перекритих вулиць і пробок в Києві

З 14:00 буде перекрито рух на таких вулицях:

вул. Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської);

вул. Івана Мазепи (від вул. Московської до площі Слави);

вул. Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної);

алея Героїв Крут (від пл. Слави до Дніпровського узвозу);

Дніпровський спуск (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

У минулому році через пандемію COVID-19 святкування річниці Хрещення Русі не проводилося. Цього року провести свято вийде — Православна церква України відзначить цей день всеношною в Михайлівському соборі. Також очікується приїзд до Києва десятка тисяч паломників УПЦ МП — вони проведуть свою хресну ходу після обіду, повідомляє ТСН. ПЦУ відмовилася від проведення хресної ходи через коронавірус, про це своєму зверненні заявив Митрополит Єпіфаній.

У Мережі вже з'явилися перші кадри зі святкування річниці Хрещення Русі. Їх опублікував фотограф Ян Доброносов. На кадрах, знятих на Володимирській гірці, видно, що до відзначення приєдналося чимало людей, у тому числі й діти.

[ + – ] 1033-я річниця Хрещення Русі [ + – ] 1033-я річниця Хрещення Русі [ + – ] 1033-я річниця Хрещення Русі

У менш релігійної частини населення перекриття вулиць у будній день на честь такого святкування викликало подив. Наприклад, керівниця портфеля проектів Укрпошти Поліна Левицька у себе в Facebook припустила, що їй, мабуть, доведеться "потрапити в офіс на мітлі", оскільки метро біля її будинку немає.

Нагадаємо, у липні в Одесі віряни УПЦ МП провели хресну ходу довжиною 36 км, заради чого перекрили жваву трасу. Тисячі православних паломників йшли по 30-градусній спеці прямо по проїжджій частині. А в червні УПЦ влаштувала мітинг під Верховною Радою через введення ID-паспортів. Акція супроводжувалася плакатами з написами: "Рятуйте дітей від небезпечних Е-ідей"; "ЧІП — число імені зрадника"; "У смартфоні держава — це людина без імені та права".