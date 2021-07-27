Статистика коронавируса на 27 июля: заболели 266 человек, умерли - 27

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания в Киеве, а также Одесской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

По состоянию на вторник, 27 июля, в Украине зарегистрировали 681 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".

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Среди заболевших — 37 детей и пятеро медработников.

Всего за 27 июля:

госпитализировали — 266 человек;

умерли — 27 человек;

выздоровели — 515 человек;

проведено тестов от COVID-19 — 44 739, среди них методом IFA — 8 918, тестов на антитела — 13 491.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2249344 человека;

выздоровели — 2184880 человек;

летальних случаев — 52876;

проведено ПЦР-тестов — 11301274.

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания в Киеве — 188, а также Одесской — 68, Донецкой — 57, Харьковской — 42 и Луганской — 41 областях.

Число заболеваний за сутки по регионам:

Киев — 188 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 38 случаев;

Донецкая область — 57 случаев;

Житомирская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 4 случая;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 6 случаев;

Киевская область — 5 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 41 случай;

Львовская область -25 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 68 случаев;

Полтавская область — 14 случаев;

Ровенская область — 7 случаев;

Сумская область — 16 случаев;

Харьковская область — 42 случая;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 23 случая;

Черкасская область — 16 случаев;

Черновицкая область — 9 случаев;

Черниговская область — 14 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.

Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.