Статистика коронавируса на 27 июля: заболели 266 человек, умерли - 27
Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания в Киеве, а также Одесской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
По состоянию на вторник, 27 июля, в Украине зарегистрировали 681 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".
Среди заболевших — 37 детей и пятеро медработников.
Всего за 27 июля:
- госпитализировали — 266 человек;
- умерли — 27 человек;
- выздоровели — 515 человек;
- проведено тестов от COVID-19 — 44 739, среди них методом IFA — 8 918, тестов на антитела — 13 491.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболели — 2249344 человека;
- выздоровели — 2184880 человек;
- летальних случаев — 52876;
- проведено ПЦР-тестов — 11301274.
Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания в Киеве — 188, а также Одесской — 68, Донецкой — 57, Харьковской — 42 и Луганской — 41 областях.
Число заболеваний за сутки по регионам:
- Киев — 188 случаев;
- Винницкая область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 38 случаев;
- Донецкая область — 57 случаев;
- Житомирская область — 8 случаев;
- Закарпатская область — 4 случая;
- Запорожская область — 34 случая;
- Ивано-Франковская область — 6 случаев;
- Киевская область — 5 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 41 случай;
- Львовская область -25 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 68 случаев;
- Полтавская область — 14 случаев;
- Ровенская область — 7 случаев;
- Сумская область — 16 случаев;
- Харьковская область — 42 случая;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 23 случая;
- Черкасская область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 9 случаев;
- Черниговская область — 14 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.
Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.