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Статистика коронавируса на 27 июля: заболели 266 человек, умерли - 27

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коронавирус, палата, пациент
Фото: Київська обласна державна адміністрація

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания в Киеве, а также Одесской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

По состоянию на вторник, 27 июля, в Украине зарегистрировали 681 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".

Среди заболевших — 37 детей и пятеро медработников.

Всего за 27 июля:

  • госпитализировали — 266 человек;
  • умерли — 27 человек;
  • выздоровели — 515 человек;
  • проведено тестов от COVID-19 — 44 739, среди них методом IFA — 8 918, тестов на антитела — 13 491.

Всего за время пандемии в Украине:

  • заболели — 2249344 человека;
  • выздоровели — 2184880 человек;
  • летальних случаев — 52876;
  • проведено ПЦР-тестов — 11301274.

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания в Киеве — 188, а также Одесской — 68, Донецкой — 57, Харьковской — 42 и Луганской — 41 областях.

Число заболеваний за сутки по регионам:

  • Киев — 188 случаев;
  • Винницкая область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 38 случаев;
  • Донецкая область — 57 случаев;
  • Житомирская область — 8 случаев;
  • Закарпатская область — 4 случая;
  • Запорожская область — 34 случая;
  • Ивано-Франковская область — 6 случаев;
  • Киевская область — 5 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 41 случай;
  • Львовская область -25 случаев;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 68 случаев;
  • Полтавская область — 14 случаев;
  • Ровенская область — 7 случаев;
  • Сумская область — 16 случаев;
  • Харьковская область — 42 случая;
  • Херсонская область — 34 случая;
  • Хмельницкая область — 23 случая;
  • Черкасская область — 16 случаев;
  • Черновицкая область — 9 случаев;
  • Черниговская область — 14 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.

Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.