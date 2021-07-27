Статистика коронавірусу на 27 липня: захворіли 266 осіб, померли — 27

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання в Києві, а також Одеській, Донецькій, Харківській і Луганській областях.

Станом на вівторок, 27 липня, в Україні зареєстрували 681 випадок коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".

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Серед захворілих — 37 дітей і п'ятеро медпрацівників.

Усього за 27 липня:

госпіталізували — 266 осіб;

померли — 27 осіб;

одужали — 515 осіб;

проведено тестів від COVID-19 — 44 739, серед них методом IFA — 8 918, тестів на антитіла — 13 491.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2249344 людини;

одужали — 2184880 чоловік;

летальних випадків — 52876;

проведено ПЛР-тестів — 11301274.

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання в Києві — 188, а також Одеській — 68, Донецькій — 57, Харківській — 42 і Луганській — 41 областях.

Число захворювань за добу по регіонах:

Київ — 188 випадків;

Вінницька область — 9 випадків;

Дніпропетровська область — 38 випадків;

Донецька область — 57 випадків;

Житомирська область — 8 випадків;

Закарпатська область — 4 випадки;

Запорізька область — 34 випадки;

Івано-Франківська область — 6 випадків;

Київська область — 5 випадків;

Кіровоградська область — 1 випадок;

Луганська область — 41 випадок;

Львівська область — 25 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 68 випадків;

Полтавська область — 14 випадків;

Рівненська область — 7 випадків;

Сумська область — 16 випадків;

Харківська область — 42 випадки;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 23 випадки;

Черкаська область — 16 випадків;

Чернівецька область — 9 випадків;

Чернігівська область — 14 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше, японська фармацевтична компанія Shionogi приступила до випробувань на людях препарату для лікування коронавірусу. Появи специфічних ліків від коронавірусу особливо чекають люди, які не хочуть вакцинуватися.

Нагадаємо, в Україні незабаром з'являться препарати, які надають безпосередній вплив на коронавірус. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.