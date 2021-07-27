Персонал харьковского супермаркета средь бела дня ловил белку (видео)

Животное проникло в магазин "Ашан", предположительно, из растущего рядом соснового леса. Сначала сотрудники пытались словить его сами, но потом подоспели волонтеры.

В Харькове белка устроила переполох в одном из торгово-развлекательных центров, забежав в помещение супермаркета и начав хаотично по нему разгуливать. Соответствующие видео приводят местные каналы в Telegram.

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Изначально дикий грызун просто бегал из стороны в сторону, однако впоследствии расположился на перилах рядом с тележками для продуктов около входа в торговый зал.

Когда работники заведения стали отдавать себе отчет в том, что самостоятельно словить белку им вряд ли удастся, им на помощь прибыли волонтеры. Вылавливали животное с помощью сачка. Далее, когда животное накрыли сачком, его отнесли в растущий рядом лес из сосновых деревьев. По утверждению защитников животных, которые вылавливали грызуна, скорее всего именно из этого леса белка забежала к людям.

То, как животное выпускали в природу, небезразличные граждане снимали на видео.

Проникновение грызунов на территорию, где ведет свою деятельность человек, не является каким-то новым явлением. Например, недавно стало известно о том, что грызуны массово уничтожают проводку электрокаров Tesla. Как оказалось, изоляция проводов в Tesla сделана из переработанной сои, что и привлекает грызунов.

Напомним также, что в Эдинбурге удалось сфотографировать редкую белку-альбиноса. Вероятность того, что белка родится белой, составляет примерно один к 100000. Всего подобных животных в Великобритании насчитывается не более 50 особей.