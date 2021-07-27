Персонал харківського супермаркету серед білого дня ловив білку (відео)

Тварина проникла в магазин "Ашан", імовірно, із соснового лісу, який росте поруч. Спочатку співробітники намагалися зловити її самостійно, але потім допомогли волонтери.

У Харкові білка влаштувала переполох в одному з торгово-розважальних центрів, забігши в приміщення супермаркету і почавши хаотично по ньому розгулювати. Відповідні відео наводять місцеві канали в Telegram.

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Спочатку дикий гризун просто бігав з одного боку в інший, однак згодом розташувався на перилах поруч із візками для продуктів біля входу в торговий зал.

Коли працівники закладу почали віддавати собі звіт у тому, що самостійно зловити білку їм навряд чи вдасться, їм на допомогу прибули волонтери. Виловлювали тварину за допомогою сачка. Далі, коли тварину накрили сачком, її віднесли в ліс із соснових дерев, що росте поруч. За твердженням захисників тварин, які виловлювали гризуна, швидше за все саме з цього лісу білка забігла до людей.

Те, як тварину випускали в природу, небайдужі громадяни знімали на відео.

Проникнення гризунів на територію, де веде свою діяльність людина, не є якимось новим явищем. Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що гризуни масово знищують проводку електрокарів Tesla. Як з'ясувалося, ізоляція дротів у Tesla зроблена з переробленої сої, що й приваблює гризунів.

Нагадаємо також, що в Единбурзі вдалося сфотографувати рідкісну білку-альбіноса. Імовірність того, що білка народиться білою, становить приблизно один до 100 000. Усього подібних тварин у Великобританії налічується не більше 50 особин.