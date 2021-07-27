350 тысяч человек прошлись Крестным ходом в Киеве (видео)

Начали православное шествие на улице Крещатик, а оттуда колонна длиной в несколько километров двинулась в направлении правительственного квартала.

В центре Киева в районе улицы Крещатик многотысячная толпа людей собралась, чтобы принять участие в Крестном ходе, который проводят православные верующие с целью отметить таким образом годовщину крещения Киевской Руси. Соответствующие видео во вторник, 27 июля, появляются в Сети.

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Всего в центр столицы съехались около 350 тысяч человек, если верить данным УПЦ.

Изначально колонна пришла на Владимирскую площадь, а оттуда движение началось далее через правительственный квартал. В частности, люди прошли мимо здания Верховной Рады Украины. Общая длина колонны составляет до нескольких километров.

Следует отметить, что примерно вышеупомянутое число участников Крестного хода было заявлено организаторами мероприятия.

Проведение мероприятия на таком уровне потребовало определенных ограничений для столичных водителей. Еще накануне в Национальной полиции предупредили об усиленном дежурстве патрульных полицейских на дорогах Киева. Более того, для недопущения нарушений правопорядка в местах, где люди массово скапливаются, развернуто дежурство взрывотехников, кинологов людей ради профилактики заболеваемости коронавирусом. Более того, колонну сопровождает полиция диалога.

Конечной точкой движения колонны является Киево-Печерская Лавра.

[ + – ] Крестный ход Киев 2021 [ + – ] Крестный ход Киев 2021 [ + – ] Крестный ход Киев 2021

В ПЦУ отмечают, что в лавре епископат и духовенство собрались на площади перед Успенским собором ради свершения ночного бдения. В тот момент другие участники шествия шли в их сторону по столичным улицам и читали молитвы.

Далее, как сообщили в церкви, чудотворные святыни выставят для поклонения верующим в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Напомним, в июле в Одессе верующие УПЦ МП провели крестный ход длиной 36 км, ради чего перекрыли оживленную трассу. Тысячи православных паломников шли по 30-градусной жаре прямо по проезжей части. А в июне УПЦ устроила митинг под Верховной Радой из-за введения ID-паспортов. Акция сопровождалась плакатами с надписями: "Спасайте детей от опасных Е-идей"; "ЧИП — число имени предателя"; "В смартфоне держава — это человек без имени и права".