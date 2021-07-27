350 тисяч осіб пройшлися Хресною ходою в Києві (відео)

Почали православну ходу на вулиці Хрещатик, а звідти колона завдовжки в кілька кілометрів рушила в напрямку урядового кварталу.

У центрі Києва в районі вулиці Хрещатик багатотисячний натовп людей зібрався, щоб взяти участь у Хресній ході, яку проводять православні віряни з метою відзначити таким чином річницю хрещення Київської Русі. Відповідні відео у вівторок, 27 липня, з'являються в мережі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Усього в центр столиці з'їхалися близько 350 тисяч чоловік, якщо вірити даним УПЦ.

Спочатку колона прийшла на Володимирську площу, а звідти рух почався далі через урядовий квартал. Зокрема, люди пройшли повз будівлю Верховної Ради України. Загальна довжина колони становить до кількох кілометрів.

Варто зазначити, що приблизно вищезазначене число учасників Хресного ходу було заявлено організаторами заходу.

Проведення заходу на такому рівні зажадало певних обмежень для столичних водіїв. Ще напередодні в Національній поліції попередили про посилене чергування патрульних поліцейських на дорогах Києва. Більше того, для недопущення порушень правопорядку в місцях, де люди масово скупчуються, розгорнуто чергування вибухотехніків, кінологів заради профілактики захворюваності коронавірусом. Більше того, колону супроводжує поліція діалогу.

Кінцевою точкою руху колони є Києво-Печерська Лавра.

[ + – ] Хресна хода, Київ 2021 [ + – ] Хресна хода, Київ 2021 [ + – ] Хресна хода, Київ 2021

У ПЦУ зазначають, що в лаврі єпископат і духовенство зібралися на площі перед Успенським собором заради звершення нічного чування. У той момент інші учасники ходи йшли в їхній бік столичними вулицями і читали молитви.

Далі, як повідомили в церкві, чудотворні святині виставлять для поклоніння вірянам у храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

Нагадаємо, у липні в Одесі віряни УПЦ МП провели хресну ходу завдовжки 36 км, заради чого перекрили жваву трасу. Тисячі православних паломників йшли по 30-градусній спеці прямо по проїжджій частині. А в червні УПЦ влаштувала мітинг під Верховною Радою через введення ID-паспортів. Акція супроводжувалася плакатами з написами: "Рятуйте дітей від небезпечних Е-ідей"; "ЧИП — число имени предателя"; "У смартфоні держава — це людина без імені і права".