СБУ проводит обыск на самой большой свалке Киева

На территорию полигона прибыло около 30 сотрудников СБУ. Силовики расследуют возможный экоцид, пока свалка простаивает.

В четверг, 27 июля, сотрудники СБУ проводят следственные действия на полигоне твердых бытовых отходов №5 Киева, сообщает пресс-служба ЧАО "Киевспецтранс".

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Известно, что на территорию полигона приехало около 30 сотрудников Службы безопасности, из-за чего объект критической инфраструктуры не может функционировать в штатном режиме.

"Киевспецтранс" напоминает, что полигон твердых бытовых отходов №5 обеспечивает санитарную очистку города Киева, Обухова, Украинки, населенных пунктов Обуховского района Киевской области, а сбои в работе объекта нарушат график вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода.

"Следователи СБУ видят в действиях должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" относительно захоронения отходов на полигонах № 5 и № 6 признаки уголовного преступления по статье 441 УК Украины "Экоцид". В то же время очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан", — говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за действий силовиков, как утверждают в ведомстве, возможно ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе с учетом аномальной летней жары.

"Киевспецтранс" готов предоставить следователям СБУ всю необходимую информацию и призывает предотвратить возможную экологическую катастрофу.

По состоянию на 17:30, пресс-центр СБУ официально не комментировал следственные действия на территории полигона твердых бытовых отходов №5 Киева.

Ранее Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила схему по продаже младенцев. В Харьковской области была разоблачена группу злоумышленников под руководством репродуктологов из Киева, которая продавала младенцев под видом программы суррогатного материнства.

Также Фокус сообщал, что СБУ повторно закрыла магазины сети B2B Jewelry. В ходе обысков, которые провели в 26 местах, была изъята документация, ювелирные изделия и автомобили. Сеть B2B Jewelry подозревают в мошенничестве и отмывании денег.