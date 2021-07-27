СБУ проводить обшук на найбільшому звалищі Києва

На територію полігону прибули майже 30 співробітників СБУ. Силовики розслідують можливий екоцид, поки звалище простоює.

У четвер, 27 липня, співробітники СБУ проводять слідчі дії на полігоні твердих побутових відходів №5 Києва, повідомляє пресслужба ПрАТ "Київспецтранс".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомо, що на територію полігону приїхали майже 30 співробітників Служби безпеки, через що об'єкт критичної інфраструктури не може функціонувати в штатному режимі.

"Київспецтранс" нагадує, що полігон твердих побутових відходів №5 забезпечує санітарне очищення міста Києва, Обухова, Українки, населених пунктів Обухівського району Київської області, а збої в роботі об'єкта порушать графік вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя.

"Слідчі СБУ бачать в діях посадових осіб ПрАТ "Київспецтранс" щодо захоронення відходів на полігонах №5 і №6 ознаки кримінального злочину за статтею 441 КК України "Екоцид". У той же час очевидно, що невивезення побутових відходів з-під житлових будинків на полігон в умовах відсутності альтернативних місць для видалення відходів, створить реальну, а не надуману санітарно-епідемічну загрозу для здоров'я громадян", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Через дії силовиків, як стверджують у відомстві, можливе погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті Києві та Київському регіоні з урахуванням аномальної літньої спеки.

"Київспецтранс" готовий надати слідчим СБУ всю необхідну інформацію та закликає запобігти можливій екологічній катастрофі.

Станом на 17:30, пресцентр СБУ офіційно не коментував слідчі дії на території полігону твердих побутових відходів №5 Києва.

Раніше Фокус розповідав, що СБУ викрила схему з продажу немовлят. У Харківській області була викрита група зловмисників під керівництвом репродуктологів із Києва, яка продавала немовлят під виглядом програми сурогатного материнства.

Також Фокус повідомляв, що СБУ повторно закрила магазини мережі B2B Jewelry. У процесі обшуків, які провели в 26 місцях, була вилучена документація, ювелірні вироби та автомобілі. Мережу B2B Jewelry підозрюють в шахрайстві та відмиванні грошей.