Спустя полгода: избивавшую детей стоматолога из Ровно лишили лицензии
Инне Ковальчук устроили две внеплановые проверки и обнаружили, что та нарушала лицензионные условия. Также в суде продолжают рассматривать иск против женщины.
Стоматолог из города Ровно Инна Ковальчук, которую судят из-за избиения малолетних детей на приемах, лишилась врачебной лицензии. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили на сайте Ровенской областной прокуратуры.
Отмечается, что Минздрав Украины провел внеплановую проверку соблюдения Ковальчук лицензионных условий осуществления медицинской практики, в том числе — стандартов медпомощи и унифицированных клинических протоколов.
В ходе второй внеплановой проверки обнаружилось, что врач не устранила нарушения, вследствие чего министр здравоохранения и выдал указ об аннулировании ее врачебной лицензии.
В прокуратуре также сообщили, что в суде города Ровно продолжается рассмотрение производства в отношении стоматолога.
Напомним, скандал вокруг Инны Ковальчук разгорелся в феврале этого года. Сперва родители начали жаловаться, что у их детей, которые побывали на приеме у стоматолога, появились ушибы и синяки. Позже в соцсетях опубликовали ролики, на которых видно, что малолетних пациентов избивала сама Ковальчук.
Впоследствии этим делом заинтересовались правоохранители, а позже СМИ рассказывали, что в отношении стоматолога открыто пять уголовных производств. Впрочем, в июне журналисты сообщали, что Ковальчук, несмотря на судебные процессы из-за избиения детей, продолжала принимать пациентов.