Спустя полгода: избивавшую детей стоматолога из Ровно лишили лицензии

Инне Ковальчук устроили две внеплановые проверки и обнаружили, что та нарушала лицензионные условия. Также в суде продолжают рассматривать иск против женщины.

Стоматолог из города Ровно Инна Ковальчук, которую судят из-за избиения малолетних детей на приемах, лишилась врачебной лицензии. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили на сайте Ровенской областной прокуратуры.

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Отмечается, что Минздрав Украины провел внеплановую проверку соблюдения Ковальчук лицензионных условий осуществления медицинской практики, в том числе — стандартов медпомощи и унифицированных клинических протоколов.

В ходе второй внеплановой проверки обнаружилось, что врач не устранила нарушения, вследствие чего министр здравоохранения и выдал указ об аннулировании ее врачебной лицензии.

В прокуратуре также сообщили, что в суде города Ровно продолжается рассмотрение производства в отношении стоматолога.

Напомним, скандал вокруг Инны Ковальчук разгорелся в феврале этого года. Сперва родители начали жаловаться, что у их детей, которые побывали на приеме у стоматолога, появились ушибы и синяки. Позже в соцсетях опубликовали ролики, на которых видно, что малолетних пациентов избивала сама Ковальчук.

[ + – ] Стоматолог из Ровно била детей на приемах

Впоследствии этим делом заинтересовались правоохранители, а позже СМИ рассказывали, что в отношении стоматолога открыто пять уголовных производств. Впрочем, в июне журналисты сообщали, что Ковальчук, несмотря на судебные процессы из-за избиения детей, продолжала принимать пациентов.