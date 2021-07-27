Через півроку: стоматологиню з Рівного, яка била дітей, позбавили ліцензії

Інні Ковальчук влаштували дві позапланові перевірки і виявили, що та порушувала ліцензійні умови. Також у суді продовжують розглядати позов проти жінки.

Стоматологиня з міста Рівного Інна Ковальчук, яку судять через побиття малолітніх дітей на прийомах, позбулася лікарської ліцензії. Про це у вівторок, 27 липня, повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури.

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Зазначається, що МОЗ України провело позапланову перевірку дотримання Ковальчук ліцензійних умов провадження медичної практики, зокрема — стандартів медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів.

У ході другої позапланової перевірки виявилося, що лікарка не усунула порушення, внаслідок чого міністр охорони здоров'я і видав указ про анулювання її лікарської ліцензії.

У прокуратурі також повідомили, що в суді міста Рівне триває розгляд провадження стосовно стоматолога.

Нагадаємо, скандал навколо Інни Ковальчук розгорівся в лютому цього року. Спершу батьки почали скаржитися, що в їхніх дітей, які побували на прийомі в стоматолога, з'явилися удари і синці. Пізніше в соцмережах опублікували ролики, на яких видно, що малолітніх пацієнтів била сама Ковальчук.

[ + – ] Стоматологиня з Рівного била дітей на прийомах

Згодом цією справою зацікавилися правоохоронці, а пізніше ЗМІ розповідали, що відносно стоматологині відкрито п'ять кримінальних проваджень. Втім, у червні журналісти повідомляли, що Ковальчук, незважаючи на судові процеси через побиття дітей, продовжувала приймати пацієнтів.