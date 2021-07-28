Украинка впервые в истории покорила "гору убийцу", высотой более 8 км (видео)

Команда экстремалов отправилась в Пакистан для покорения вершины почти месяц назад. За все время гору К2 (Чогори) покорили всего 337 альпинистов.

Украинская альпинистка из Мукачево Ирина Галай покорила вершину К2 Чогори, которую экстремальные спортсмены называют "горой убийцей", сообщила украинка в своем Facebook.

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Альпинистка в своем микроблоге опубликовала видео, снятое на вершине К2. Отметим, что высота "горы убийцы" составляет 8611 метров, а Чогори считается второй по высоте горной вершиной Земли.

"Вершина К2 (8611 м). Цели должны быть глобальными", — коротко подписала видеоролик Ирина Галай.

[ + – ] Украинка Ирина Галай покорила гору К2 Чогори

Местное издание Mukachevo.net отмечает, что Ирина Галай стала первой украинкой, которой удалось покорить "гору убийцу" К2. Восхождение на Чогори считается самым тяжелым и опасным среди альпинистов, и, по состоянию на 2021 год, только 331 человеку удавалось подняться на К2.

Почти месяц назад уроженка Мукачево Ирина Галай присоединилась к команде экстремалов, которая направилась в Пакистан для восхождения на Чогори.

Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента, сообщает издание СпортАрена. Вместе с Ириной Галай на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски. Рекордное покорение К2 Ирина Галай посвятила 30-летию Независимости Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в Грузии погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Трагедия произошла на относительно несложном участке маршрута, где альпинисты сняли страховку. Через четыре часа после падения Анатолий был на вертолете доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Также Фокус рассказывал, что харьковчанин стал первым украинцем, четыре раза покорившим Эверест. За время 50-дневной экспедиции Валентин Сипавин не только сам поднялся на Джомолунгму, но и привел к цели свою международную команду: четырех украинцев, молдаванку и белоруску.