Українка вперше в історії підкорила "гору-вбивцю", заввишки понад 8 км (відео)

Команда екстремалів вирушила до Пакистану для підкорення вершини майже місяць тому. За весь час гору К2 (Чогорі) підкорили всього 337 альпіністів.

Українська альпіністка з Мукачева Ірина Галай підкорила вершину К2 Чогорі, яку екстремальні спортсмени називають "горою-вбивцею", повідомила українка у своєму Facebook.

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Альпіністка у своєму мікроблозі опублікувала відео, зняте на вершині К2. Зазначимо, що висота "гори-вбивці" становить 8611 метрів, а Чогорі вважається другою за висотою гірською вершиною Землі.

"Вершина К2 (8611 м). Цілі повинні бути глобальними", — коротко підписала відеоролик Ірина Галай.

[ + – ] Українка Ірина Галай підкорила гору К2 Чогорі

Місцеве видання Mukachevo.net зазначає, що Ірина Галай стала першою українкою, якій вдалося підкорити "гору вбивцю" К2. Сходження на Чогорі вважається найважчим і небезпечним серед альпіністів, і, станом на 2021 рік, тільки 331 людині вдавалося піднятися на К2.

Майже місяць тому уродженка Мукачева Ірина Галай приєдналася до команди екстремалів, яка попрямувала до Пакистану для сходження на Чогорі.

Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки, повідомляє видання Спортарена. Разом з Іриною Галай на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски. Рекордне підкорення К2 Ірина Галай присвятила 30-річчю Незалежності України.

Раніше Фокус повідомляв, що в Грузії загинув український альпініст Анатолій Мрачковський. Трагедія сталася на відносно нескладній ділянці маршруту, де альпіністи зняли страховку. Через чотири години після падіння Анатолій був на вертольоті доставлений у місцеву лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Також Фокус розповідав, що харків'янин став першим українцем, який чотири рази підкорив Еверест. За час 50-денної експедиції Валентин Сипавін не тільки сам піднявся на Джомолунгму, але і привів до мети свою міжнародну команду: чотирьох українців, молдаванку і білоруську.