Популярный телеведущий рассказал о вкладе Игоря Табанюка в украинскую авиацию и призвал журналистов и местные власти не дать его имени забыться.

Пилот разбившегося в Ивано-Франковской области легкомоторного самолета Игорь Табанюк был одним из лучших пилотов Украины и возродил аэродром в г.Коломыя. Об этом в своем Инстаграм написал телеведущий-путешественник и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.

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Табанюк был хорошим другом Дмитрия Комарова и, по словам ведущего, "отдал всю свою жизнь, время, силы и энергию авиации". Игорь Табанюк восстановил аэродром в Коломые, открыл летную школу и проводил праздники для всех желающих. "На аэродроме были сотни счастливых людей, сверкающих детских глаз", — пишет ведущий. На празднике, который снял Комаров, были самолеты со всех городов Украины и даже из Европы.

[ + – ] Программа "Мир наизнанку" об аэродроме в Коломые, 2019 год

13 июля Игорю Табанюку исполнилось 60 лет. За штурвалом он провел 60 лет. По словам Комарова, последний год в жизни пилота был очень тяжелым: "Аэродром, дело его жизни, пытались "отжать".

Телеведущий просит власти Коломыи не дать аэродрому зачахнуть и назвать его именем Игоря Табанюка. "Игорь сделал очень много, возродил объект с нуля. Аэродром обязан жить дальше", — пишет Комаров.

Примечательно, 13 июля Дмитрий Комаров в своем профиле поздравил Табанюка с Днем рождения.

Дмитрий Комаров предложил свои версии причины трагедии.

1) отказ управления, техники

2) потеря сознания, приступ

3) вмешательство в управление пассажиром

Будучи в сознании, Игорь Табанюк потерять скорость не мог, уверен ведущий.

Напомним, вчера, 28 июля, в с. Шепаровцы Ивано-Франковской области на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. Четыре человека — 3 пассажиры и пилот — погибли. Жильцы дома успели выбежать на улицу, услышав гул самолета.

Как выяснилось позже, в авиакатастрофе погибли пилот Игорь Табанюк и трое туристов — хасидов из США. Молодые люди приехали в Украину получать высшее образование. СМИ назвали и их имена — Аврохом Фромовиц из Монси, Лазер Брилл из Уильямсберга, и Хеши Вайс из Лондона, также учившийся в американской еврейской общине.