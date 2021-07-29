"Віддав життя авіації". Ведучий "Світ навиворіт" Комаров про загибель пілота в Івано-Франківській області

Популярний телеведучий розповів про внесок Ігоря Табанюка в українську авіацію і закликав журналістів і місцеву владу не дати його імені забутися.

Пілот легкомоторного літака, що розбився в Івано-Франківській області, Ігор Табанюк був одним із кращих пілотів України та відродив аеродром у м.Коломия. Про це в своєму Інстаграм написав телеведучий-мандрівник і автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров.

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Табанюк був хорошим другом Дмитра Комарова і, за словами ведучого, "віддав усе своє життя, час, сили й енергію авіації". Ігор Табанюк відновив аеродром у Коломиї, відкрив льотну школу та проводив свята для всіх охочих. "На аеродромі були сотні щасливих людей, блискучих дитячих очей", — пише ведучий. На святі, яке зняв Комаров, були літаки з усіх міст України та навіть із Європи.

[ + – ] Програма "Світ навиворіт" про аеродром у Коломиї, 2019 рік

13 липня Ігорю Табанюку виповнилося 60 років. За штурвалом він провів 60 років. За словами Комарова, останній рік у житті пілота був дуже важким: "Аеродром, справу його життя, намагалися "віджати".

Телеведучий просить владу Коломиї не дати аеродрому зачахнути та назвати його ім'ям Ігоря Табанюка. "Ігор зробив дуже багато, відродив об'єкт з нуля. Аеродром зобов'язаний жити далі", — пише Комаров.

Примітно, 13 июля Дмитро Комаров у своєму профілі привітав Табанюка з Днем народження.

Дмитро Комаров запропонував свої версії причини трагедії.

1) відмова управління, техніки

2) втрата свідомості, напад

3) втручання в управління пасажиром

Будучи в свідомості, Ігор Табанюк втратити швидкість не міг, впевнений ведучий.

Нагадаємо, вчора, 28 липня, в с. Шепарівці Івано-Франківської області на житловий будинок упав легкомоторний спортивний літак. Чотири людини — 3 пасажири та пілот — загинули. Мешканці будинку встигли вибігти на вулицю, почувши гул літака.

Як з'ясувалося пізніше, в авіакатастрофі загинули пілот Ігор Табанюк і троє туристів-хасидів із США. Молоді люди приїхали в Україну здобувати вищу освіту. ЗМІ назвали і їхні імена — Аврохом Фромовіц із Монсі, Лазер Брілл із Вільямсберга та Хеші Вайс із Лондона, який також навчався в американській єврейській громаді.