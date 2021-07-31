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Статистика коронавируса на 31 июля: 916 новых случаев и 15 смертей

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коронавирус, палата, врач
Фото: ua.news

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве, а также в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 916 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает профильный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

Среди заболевших — 61 ребенок и 43 медработника.

Помимо этого, за минувшие сутки:

  • госпитализировали — 486 человек;
  • умерли — 15 человек;
  • выздоровели — 510 человек;
  • проведено тестов — 42 546, из которых методом ПЦР — 20 659, методом ИФА — 7 895, тестов на антитела — 13 992.

За все время пандемии в Украине

  • заболели — 2 252 785 человек;
  • выздоровели — 2 186 853 человека;
  • умерли — 52 945 человек;
  • проведено ПЦР-тестов — 11 381 585.

За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (176), а также Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Количество заболевших в регионах за сутки:

  • Киев — 176 случаев;
  • Винницкая область — 9 случаев;
  • Волынская область — 6 случаев;
  • Днепропетровская область — 56 случаев;
  • Донецкая область — 73 случая;
  • Житомирская область — 27 случаев;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 29 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 22 случая;
  • Киевская область — 39 случаев;
  • Кировоградская область — 17 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 48 случаев;
  • Николаевская область — 22 случаи;
  • Одесская область — 85 случаев;
  • Полтавская область — 28 случаев;
  • Ровенская область — 12 случаев;
  • Сумская область — 34 случая;
  • Тернопольская область — 17 случаев;
  • Харьковская область — 70 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 41 случай;
  • Черкасская область — 13 случаев;
  • Черновицкая область — 19 случаев;
  • Черниговская область — 20 случаев.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус "Дельта" не является более смертоносным штаммом по сравнению со штаммом, обнаруженным в Ухане. Распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза. Заразность коронавируса "Дельта" не предусматривает рост летальных случаев от данной мутации.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID-19 и росте смертей от "Дельты". Большинство госпитализированных зараженных пациентов — невакцинированные люди. В африканских больницах катастрофическая нехватка баллонов с кислородом и коек.