Статистика коронавируса на 31 июля: 916 новых случаев и 15 смертей
Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве, а также в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 916 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает профильный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
Среди заболевших — 61 ребенок и 43 медработника.
Помимо этого, за минувшие сутки:
- госпитализировали — 486 человек;
- умерли — 15 человек;
- выздоровели — 510 человек;
- проведено тестов — 42 546, из которых методом ПЦР — 20 659, методом ИФА — 7 895, тестов на антитела — 13 992.
За все время пандемии в Украине
- заболели — 2 252 785 человек;
- выздоровели — 2 186 853 человека;
- умерли — 52 945 человек;
- проведено ПЦР-тестов — 11 381 585.
За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (176), а также Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.
Количество заболевших в регионах за сутки:
- Киев — 176 случаев;
- Винницкая область — 9 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 56 случаев;
- Донецкая область — 73 случая;
- Житомирская область — 27 случаев;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 29 случаев;
- Ивано-Франковская область — 22 случая;
- Киевская область — 39 случаев;
- Кировоградская область — 17 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Львовская область — 48 случаев;
- Николаевская область — 22 случаи;
- Одесская область — 85 случаев;
- Полтавская область — 28 случаев;
- Ровенская область — 12 случаев;
- Сумская область — 34 случая;
- Тернопольская область — 17 случаев;
- Харьковская область — 70 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черкасская область — 13 случаев;
- Черновицкая область — 19 случаев;
- Черниговская область — 20 случаев.
Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус "Дельта" не является более смертоносным штаммом по сравнению со штаммом, обнаруженным в Ухане. Распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза. Заразность коронавируса "Дельта" не предусматривает рост летальных случаев от данной мутации.
Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID-19 и росте смертей от "Дельты". Большинство госпитализированных зараженных пациентов — невакцинированные люди. В африканских больницах катастрофическая нехватка баллонов с кислородом и коек.