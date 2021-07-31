Статистика коронавируса на 31 июля: 916 новых случаев и 15 смертей

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве, а также в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 916 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает профильный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

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Среди заболевших — 61 ребенок и 43 медработника.

Помимо этого, за минувшие сутки:

госпитализировали — 486 человек;

умерли — 15 человек;

выздоровели — 510 человек;

проведено тестов — 42 546, из которых методом ПЦР — 20 659, методом ИФА — 7 895, тестов на антитела — 13 992.

За все время пандемии в Украине

заболели — 2 252 785 человек;

выздоровели — 2 186 853 человека;

умерли — 52 945 человек;

проведено ПЦР-тестов — 11 381 585.

За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (176), а также Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Количество заболевших в регионах за сутки:

Киев — 176 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 56 случаев;

Донецкая область — 73 случая;

Житомирская область — 27 случаев;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 29 случаев;

Ивано-Франковская область — 22 случая;

Киевская область — 39 случаев;

Кировоградская область — 17 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 48 случаев;

Николаевская область — 22 случаи;

Одесская область — 85 случаев;

Полтавская область — 28 случаев;

Ровенская область — 12 случаев;

Сумская область — 34 случая;

Тернопольская область — 17 случаев;

Харьковская область — 70 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 19 случаев;

Черниговская область — 20 случаев.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус "Дельта" не является более смертоносным штаммом по сравнению со штаммом, обнаруженным в Ухане. Распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза. Заразность коронавируса "Дельта" не предусматривает рост летальных случаев от данной мутации.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID-19 и росте смертей от "Дельты". Большинство госпитализированных зараженных пациентов — невакцинированные люди. В африканских больницах катастрофическая нехватка баллонов с кислородом и коек.