Статистика коронавируса на 31 липня: 916 нових випадків і 15 смертей
Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Києві, а також Одеській, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях
За минулу добу в Україні зафіксували 916 нових випадків коронавірусу. Про це в суботу, 31 липня, повідомляє профільний Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
Серед захворілих — 61 дитина і 43 медпрацівника.
Крім цього, за минулу добу:
- госпіталізували — 486 осіб;
- померли — 15 осіб;
- одужали — 510 осіб;
- проведено тестів — 42 546, з яких методом ПЛР — 20 659, методом ІФА — 7 895, тестів на антитіла — 13 992.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли — 2 252 785 осіб;
- одужали — 2 186 853 особи;
- померли — 52 945 осіб;
- проведено ПЛР-тестів — 11 381 585.
За минулу добу найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Києві (176), а також Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- Київ — 176 випадків;
- Вінницька область — 9 випадків;
- Волинська область — 6 випадків;
- Дніпропетровська область — 56 випадків;
- Донецька область — 73 випадки;
- Житомирська область — 27 випадків;
- Закарпатська область — 11 випадків;
- Запорізька область — 29 випадків;
- Івано-Франківська область — 22 випадки;
- Київська область — 39 випадків;
- Кіровоградська область — 17 випадків;
- Луганська область — 27 випадків;
- Львівська область — 48 випадків;
- Миколаївська область -22 випадки;
- Одеська область — 85 випадків;
- Полтавська область — 28 випадків;
- Рівненська область — 12 випадків;
- Сумська область — 34 випадки;
- Тернопільська область — 17 випадків;
- Харківська область — 70 випадків;
- Херсонська область — 15 випадків;
- Хмельницька область — 41 випадок;
- Черкаська область — 13 випадків;
- Чернівецька область — 19 випадків;
- Чернігівська область — 20 випадків.
Як повідомлялося раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус "Дельта" не є більш смертоносним штамом в порівнянні зі штамом, виявленим в Ухані. Поширення коронавірусу за минулий місяць прискорилося в два рази. Заразність коронавірусу "Дельта" не передбачає зростання летальних випадків від цієї мутації.
Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ повідомила про четверту хвилю COVID-19 і зростанні смертей від "Дельти". Більшість госпіталізованих заражених пацієнтів — невакцинованих люди. В африканських лікарнях катастрофічна нестача балонів з киснем і ліжок.