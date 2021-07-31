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Статистика коронавируса на 31 липня: 916 нових випадків і 15 смертей

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коронавірус, палата, лікар
Фото: ua.news

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Києві, а також Одеській, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях

За минулу добу в Україні зафіксували 916 нових випадків коронавірусу. Про це в суботу, 31 липня, повідомляє профільний Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Серед захворілих — 61 дитина і 43 медпрацівника.

Крім цього, за минулу добу:

  • госпіталізували — 486 осіб;
  • померли — 15 осіб;
  • одужали — 510 осіб;
  • проведено тестів — 42 546, з яких методом ПЛР — 20 659, методом ІФА — 7 895, тестів на антитіла — 13 992.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли — 2 252 785 осіб;
  • одужали — 2 186 853 особи;
  • померли — 52 945 осіб;
  • проведено ПЛР-тестів — 11 381 585.

За минулу добу найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Києві (176), а також Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Кількість хворих в регіонах за добу:

  • Київ — 176 випадків;
  • Вінницька область — 9 випадків;
  • Волинська область — 6 випадків;
  • Дніпропетровська область — 56 випадків;
  • Донецька область — 73 випадки;
  • Житомирська область — 27 випадків;
  • Закарпатська область — 11 випадків;
  • Запорізька область — 29 випадків;
  • Івано-Франківська область — 22 випадки;
  • Київська область — 39 випадків;
  • Кіровоградська область — 17 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Львівська область — 48 випадків;
  • Миколаївська область -22 випадки;
  • Одеська область — 85 випадків;
  • Полтавська область — 28 випадків;
  • Рівненська область — 12 випадків;
  • Сумська область — 34 випадки;
  • Тернопільська область — 17 випадків;
  • Харківська область — 70 випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 41 випадок;
  • Черкаська область — 13 випадків;
  • Чернівецька область — 19 випадків;
  • Чернігівська область — 20 випадків.

Як повідомлялося раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус "Дельта" не є більш смертоносним штамом в порівнянні зі штамом, виявленим в Ухані. Поширення коронавірусу за минулий місяць прискорилося в два рази. Заразність коронавірусу "Дельта" не передбачає зростання летальних випадків від цієї мутації.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ повідомила про четверту хвилю COVID-19 і зростанні смертей від "Дельти". Більшість госпіталізованих заражених пацієнтів — невакцинованих люди. В африканських лікарнях катастрофічна нестача балонів з киснем і ліжок.