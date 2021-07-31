Статистика коронавируса на 31 липня: 916 нових випадків і 15 смертей

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Києві, а також Одеській, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях

За минулу добу в Україні зафіксували 916 нових випадків коронавірусу. Про це в суботу, 31 липня, повідомляє профільний Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

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Серед захворілих — 61 дитина і 43 медпрацівника.

Крім цього, за минулу добу:

госпіталізували — 486 осіб;

померли — 15 осіб;

одужали — 510 осіб;

проведено тестів — 42 546, з яких методом ПЛР — 20 659, методом ІФА — 7 895, тестів на антитіла — 13 992.

За весь час пандемії в Україні

захворіли — 2 252 785 осіб;

одужали — 2 186 853 особи;

померли — 52 945 осіб;

проведено ПЛР-тестів — 11 381 585.

За минулу добу найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Києві (176), а також Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Кількість хворих в регіонах за добу:

Київ — 176 випадків;

Вінницька область — 9 випадків;

Волинська область — 6 випадків;

Дніпропетровська область — 56 випадків;

Донецька область — 73 випадки;

Житомирська область — 27 випадків;

Закарпатська область — 11 випадків;

Запорізька область — 29 випадків;

Івано-Франківська область — 22 випадки;

Київська область — 39 випадків;

Кіровоградська область — 17 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Львівська область — 48 випадків;

Миколаївська область -22 випадки;

Одеська область — 85 випадків;

Полтавська область — 28 випадків;

Рівненська область — 12 випадків;

Сумська область — 34 випадки;

Тернопільська область — 17 випадків;

Харківська область — 70 випадків;

Херсонська область — 15 випадків;

Хмельницька область — 41 випадок;

Черкаська область — 13 випадків;

Чернівецька область — 19 випадків;

Чернігівська область — 20 випадків.

Як повідомлялося раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус "Дельта" не є більш смертоносним штамом в порівнянні зі штамом, виявленим в Ухані. Поширення коронавірусу за минулий місяць прискорилося в два рази. Заразність коронавірусу "Дельта" не передбачає зростання летальних випадків від цієї мутації.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ повідомила про четверту хвилю COVID-19 і зростанні смертей від "Дельти". Більшість госпіталізованих заражених пацієнтів — невакцинованих люди. В африканських лікарнях катастрофічна нестача балонів з киснем і ліжок.