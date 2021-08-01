Статистика коронавируса на 1 августа: 484 заболевших и 473 госпитализированных

Лидерство по количеству новых заражений Covid-19 досталось Киеву. Меньше всего зарегистрировано больных за последние сутки в Волынской области.

За прошлые сутки в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью. Среди зараженных – 16 детей и 7 медработников, сообщает Минздрав.

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Всего за прошлые сутки:

Госпитализированы — 473 человека (днем ранее 486);

Выздоровели – 131 человек;

Умерли – 6 человек.

За сутки, 31 июля, протестировано: 26 450 украинцев. Из них 13 745 человек – методом ПЦР, 2 676 – методом ИФА, аекспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 проведено 10 029.

За все время пандемии в Украине:

Заболели – 2 253 269 человек;

Выздоровели – 2 186 994 пациентов;

Умерли – 52 951 украинцев.

Проведено 11 395 330 тестов.

Количество заболевших в регионах за сутки:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Киев – 86 случаев;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 55 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровенская область – 5 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 21 случай;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 12 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За последние сутки от Covid-19 привились 68499 человек. Одну дозу получили 45597 человек, полностью иммунизированы – 22902 человека.

С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек. Из них получили одну дозу 3 571 445 граждан, две – 2 023 258 украинцев. Всего сделано 5 594 703 прививки.

Напомним, по информации ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" имеет такую же смертоносность, как и штамм из Уханя. В Украине уже зарегистрированы случаи заражения этим штаммом.