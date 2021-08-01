Статистика коронавируса на 1 августа: 484 заболевших и 473 госпитализированных
Лидерство по количеству новых заражений Covid-19 досталось Киеву. Меньше всего зарегистрировано больных за последние сутки в Волынской области.
За прошлые сутки в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью. Среди зараженных – 16 детей и 7 медработников, сообщает Минздрав.
Всего за прошлые сутки:
- Госпитализированы — 473 человека (днем ранее 486);
- Выздоровели – 131 человек;
- Умерли – 6 человек.
За сутки, 31 июля, протестировано: 26 450 украинцев. Из них 13 745 человек – методом ПЦР, 2 676 – методом ИФА, аекспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 проведено 10 029.
За все время пандемии в Украине:
- Заболели – 2 253 269 человек;
- Выздоровели – 2 186 994 пациентов;
- Умерли – 52 951 украинцев.
- Проведено 11 395 330 тестов.
Количество заболевших в регионах за сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Киев – 86 случаев;
Винницкая область – 18 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 14 случаев;
Житомирская область – 24 случая;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 16 случаев;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 24 случая;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 12 случаев;
Николаевская область – 20 случаев;
Одесская область – 55 случаев;
Полтавская область – 10 случаев;
Ровенская область – 5 случаев;
Сумская область – 16 случаев;
Тернопольская область – 21 случай;
Харьковская область – 40 случаев;
Херсонская область – 24 случая;
Хмельницкая область – 4 случая;
Черкасская область – 7 случаев;
Черновицкая область – 12 случаев;
Черниговская область – 6 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За последние сутки от Covid-19 привились 68499 человек. Одну дозу получили 45597 человек, полностью иммунизированы – 22902 человека.
С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек. Из них получили одну дозу 3 571 445 граждан, две – 2 023 258 украинцев. Всего сделано 5 594 703 прививки.
Напомним, по информации ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" имеет такую же смертоносность, как и штамм из Уханя. В Украине уже зарегистрированы случаи заражения этим штаммом.