Статистика коронавірусу на 1 серпня: 484 хворих і 473 госпіталізованих

Лідерство за кількістю нових заражень Covid-19 дісталося Києву. Найменше зареєстровано хворих за останню добу у Волинській області.

За минулу добу в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадки захворювання коронавірусною хворобою. Серед заражених – 16 дітей і 7 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Всього за минулу добу:

Госпіталізовано – 473 людини (напередодні 486);

Одужали – 131 осіб;

Померли – 6 людей.

За добу, 31 липня, протестовано: 26 450 українців. З них 13 745 осіб – методом ПЛР, 2 676 – методом ІФА, а експресс-тестів на антиген до SARS-CoV-2 проведено 10 029.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіли – 2 253 269 осіб;

Одужали – 2 186 994 пацієнтів;

Померли – 52 951 українців.

Проведено 11 395 330 тестів.

Кількість хворих в регіонах за добу:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Київ – 86 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 55 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 21 випадок;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 12 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За останню добу від Covid-19 зробили щеплення 68 499 осіб. Одну дозу отримали 45 597 громадян, повністю імунізовані 22 902 людини.

З початку кампанії щеплено 3 571 447 осіб. З них отримали одну дозу 3 571 445 громадян, дві – 2 023 258 українців. Всього зроблено 5 594 703 щеплення.

Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, штам коронавірусу "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам з Уханю. В Україні вже зареєстровані випадки зараження цим штамом.