Статистика коронавірусу на 1 серпня: 484 хворих і 473 госпіталізованих
Лідерство за кількістю нових заражень Covid-19 дісталося Києву. Найменше зареєстровано хворих за останню добу у Волинській області.
За минулу добу в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадки захворювання коронавірусною хворобою. Серед заражених – 16 дітей і 7 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу:
- Госпіталізовано – 473 людини (напередодні 486);
- Одужали – 131 осіб;
- Померли – 6 людей.
За добу, 31 липня, протестовано: 26 450 українців. З них 13 745 осіб – методом ПЛР, 2 676 – методом ІФА, а експресс-тестів на антиген до SARS-CoV-2 проведено 10 029.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіли – 2 253 269 осіб;
- Одужали – 2 186 994 пацієнтів;
- Померли – 52 951 українців.
- Проведено 11 395 330 тестів.
Кількість хворих в регіонах за добу:
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
Київ – 86 випадків;
Вінницька область – 18 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 14 випадків;
Житомирська область – 24 випадки;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 16 випадків;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 24 випадки;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 55 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 16 випадків;
Тернопільська область – 21 випадок;
Харківська область – 40 випадків;
Херсонська область – 24 випадки;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 7 випадків;
Чернівецька область – 12 випадків;
Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За останню добу від Covid-19 зробили щеплення 68 499 осіб. Одну дозу отримали 45 597 громадян, повністю імунізовані 22 902 людини.
З початку кампанії щеплено 3 571 447 осіб. З них отримали одну дозу 3 571 445 громадян, дві – 2 023 258 українців. Всього зроблено 5 594 703 щеплення.
Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, штам коронавірусу "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам з Уханю. В Україні вже зареєстровані випадки зараження цим штамом.