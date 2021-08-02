Статистика коронавируса на 2 августа: 4 летальных случая, Киев лидирует по новым заражениям
Среди заболевших COVID-19 — 11 детей и один медработник. Киев, Одесская и Тернопольская области в лидерах по новым случаям коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Украине официально зафиксировано 265 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Среди заболевших, как сообщают в МОЗ Украины, 11 детей и один медицинский работник. Жертвами коронавирусной инфекции стали четыре человека.
За минувший день 1 августа в Украине:
- заболело — 265 человек;
- госпитализировано — 385 человек;
- летальные случаи — 4;
- выздоровели — 176 человек.
В Минздраве Украины также информируют, что за минувшие сутки проведено 17047 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 8854;
- методом ИФА — 1776;
- экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 6417.
Лидерами по новым случаем COVID-19 за 1 августа стали Киев, Одесская и Тернопольская области:
- Киев — 62 случая;
- Одесская область — 30 случаев;
- Тернопольская область — 30 случаев;
- Винницкая область — 21 случай;
- Харьковская область — 17 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 253 534 человек;
- выздоровели — 2 187 170 человек;
- летальные случаи — 52 955;
- сделано ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию — 11 404 184.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине от коронавируса "Дельта" скончался врач. Как отметили в Минздраве, пациент с COVID-19 заразился "Дельта" штаммом коронавируса на территории Украины. У скончавшегося пациента не было за последнее время путешествий за границу.
Также Фокус рассказывал, что новая волна COVID-19 в Украине может начаться раньше осени. Эксперты НАН прогнозируют, что волна заражений COVID-19, вызванная коронавирусом "Дельта", может начаться с Востока, где зафиксирована большая миграция людей из России.