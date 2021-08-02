Статистика коронавируса на 2 августа: 4 летальных случая, Киев лидирует по новым заражениям

Среди заболевших COVID-19 — 11 детей и один медработник. Киев, Одесская и Тернопольская области в лидерах по новым случаям коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Украине официально зафиксировано 265 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Среди заболевших, как сообщают в МОЗ Украины, 11 детей и один медицинский работник. Жертвами коронавирусной инфекции стали четыре человека.

За минувший день 1 августа в Украине:

заболело — 265 человек;

госпитализировано — 385 человек;

летальные случаи — 4;

выздоровели — 176 человек.

В Минздраве Украины также информируют, что за минувшие сутки проведено 17047 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 8854;

методом ИФА — 1776;

экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 6417.

Лидерами по новым случаем COVID-19 за 1 августа стали Киев, Одесская и Тернопольская области:

Киев — 62 случая;

Одесская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 30 случаев;

Винницкая область — 21 случай;

Харьковская область — 17 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 253 534 человек;

выздоровели — 2 187 170 человек;

летальные случаи — 52 955;

сделано ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию — 11 404 184.

[ + – ] Статистика коронавируса за 2 августа

Ранее Фокус сообщал, что в Украине от коронавируса "Дельта" скончался врач. Как отметили в Минздраве, пациент с COVID-19 заразился "Дельта" штаммом коронавируса на территории Украины. У скончавшегося пациента не было за последнее время путешествий за границу.

Также Фокус рассказывал, что новая волна COVID-19 в Украине может начаться раньше осени. Эксперты НАН прогнозируют, что волна заражений COVID-19, вызванная коронавирусом "Дельта", может начаться с Востока, где зафиксирована большая миграция людей из России.