Статистика коронавірусу на 2 серпня: 4 летальних випадки, Київ лідирує за новими зараженнями

Серед захворілих COVID-19 — 11 дітей і один медпрацівник. Київ, Одеська та Тернопільська області в лідерах за новими випадками коронавірусної інфекції.

За минулу добу в Україні офіційно зафіксовано 265 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Серед захворілих, як повідомляють в МОЗ України, 11 дітей і один медичний працівник. Жертвами коронавірусної інфекції стали чотири людини.

За минулий день 1 серпня в Україні:

захворіло — 265 осіб;

госпіталізовано — 385 осіб;

летальні випадки — 4;

одужали — 176 осіб.

У МОЗ України також інформують, що за минулу добу проведено 17047 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 8854;

методом ІФА — 1 776;

експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 6417.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за 1 серпня стали Київ, Одеська та Тернопільська області:

Київ — 62 випадки;

Одеська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 30 випадків;

Вінницька область — 21 випадок;

Харківська область — 17 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 253 534 осіб;

одужали — 2 187 170 осіб;

летальні випадки — 52 955;

зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію — 11 404 184.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 2 серпня

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні від коронавірусу "Дельта" помер лікар. Як зазначили в МОЗ, пацієнт із COVID-19 заразився "Дельта"-штамом коронавірусу на території України. У померлого пацієнта не було за останній час подорожей за кордон.

Також Фокус розповідав, що нова хвиля COVID-19 в Україні може початися раніше, ніж восени. Експерти НАН прогнозують, що хвиля заражень COVID-19, викликана коронавірусом "Дельта", може початися зі Сходу, де зафіксована велика міграція людей із Росії.