Статистика коронавірусу на 2 серпня: 4 летальних випадки, Київ лідирує за новими зараженнями
Серед захворілих COVID-19 — 11 дітей і один медпрацівник. Київ, Одеська та Тернопільська області в лідерах за новими випадками коронавірусної інфекції.
За минулу добу в Україні офіційно зафіксовано 265 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Серед захворілих, як повідомляють в МОЗ України, 11 дітей і один медичний працівник. Жертвами коронавірусної інфекції стали чотири людини.
За минулий день 1 серпня в Україні:
- захворіло — 265 осіб;
- госпіталізовано — 385 осіб;
- летальні випадки — 4;
- одужали — 176 осіб.
У МОЗ України також інформують, що за минулу добу проведено 17047 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 8854;
- методом ІФА — 1 776;
- експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 6417.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за 1 серпня стали Київ, Одеська та Тернопільська області:
- Київ — 62 випадки;
- Одеська область — 30 випадків;
- Тернопільська область — 30 випадків;
- Вінницька область — 21 випадок;
- Харківська область — 17 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 253 534 осіб;
- одужали — 2 187 170 осіб;
- летальні випадки — 52 955;
- зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію — 11 404 184.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні від коронавірусу "Дельта" помер лікар. Як зазначили в МОЗ, пацієнт із COVID-19 заразився "Дельта"-штамом коронавірусу на території України. У померлого пацієнта не було за останній час подорожей за кордон.
Також Фокус розповідав, що нова хвиля COVID-19 в Україні може початися раніше, ніж восени. Експерти НАН прогнозують, що хвиля заражень COVID-19, викликана коронавірусом "Дельта", може початися зі Сходу, де зафіксована велика міграція людей із Росії.