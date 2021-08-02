В Киеве "геополитический спор" между таксистом и иностранцем закончился поножовщиной (фото)

Утверждается, что таксист службы "Bolt" унизил Грузию и Украину, а пострадавшим пассажиром был гражданин США.

В Печерском районе столицы произошел конфликт с участием водителя службы такси Bolt и пассажира-иностранца.

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Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", при разговоре с пассажиром таксист оскорбил Украину и Грузию, решив выразить свое "геополитическое видение" в отношении этих двух стран.

Утверждается, что словесная перепалка завершилась дракой, в результате которой пассажира госпитализировали с резаной раной бедра и проникающим ранением передней брюшной стенки.

Водитель такси задержан правоохранителями и помещен в следственный изолятор.

Печерская окружная прокуратура подготовила задержанному мужчине подозрение за уголовное правонарушение по ч1 ст 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и подала ходатайство о содержании таксиста под стражей.

Telegram-канал сообщает, что пассажир, пострадавший во время конфликта – гражданин США.

[ + – ] Сообщение о происшествии в Киеве

В этот же день патрульная полиция Киева рассказала об этом происшествии и о том, как был задержан подозреваемый. В ночь с 1 на 2 августа патрульные получили вызов на улицу Грушевского.

"Прибыв на место, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля КИА, предоставляющий услуги по перевозке, ударил ножом в живот своего пассажира. Пострадавшего госпитализировали", – говорится в сообщении.

В Киеве был введен план "Перехват", стало известно, что автомобиль подозреваемого направился в сторону Соломенского района столицы.

Около площади Вокзальной автопатруль остановил KIA и задержал водителя. Во время осмотра в салоне авто был обнаружен предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета.

[ + – ] Информация патрульной полиции

Напомним, в Киеве таксист набросился на пассажирку с ребенком и забрызгал ей лицо баллончиком. Водитель агрессивно отреагировал на замечание и попытался скрыться, не дожидаясь полиции.

Также мы писали, что в Киеве индус-таксист протаранил ВАЗ, уснув за рулем.

Фокус сообщал о том, что в Киеве таксист разбил пять автомобилей, пытаясь "проскочить" на красный сигнал светофора.