У Києві "геополітична суперечка" між таксистом і іноземцем закінчилася різаниною (фото)

Стверджується, що таксист служби "Bolt" принизив Грузію й Україну, а постраждалим пасажиром був громадянин США.

У Печерському районі столиці стався конфлікт за участю водія служби таксі Bolt і пасажира-іноземця.

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Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", при розмові з пасажиром таксист образив Україну та Грузію, вирішивши висловити своє "геополітичне бачення" стосовно цих двох країн.

Стверджується, що словесна перепалка завершилася бійкою, у результаті якої пасажира госпіталізували з різаною раною стегна та проникаючим пораненням передньої черевної стінки.

Водій таксі затриманий правоохоронцями та поміщений у слідчий ізолятор.

Печерська окружна прокуратура підготувала затриманому чоловікові підозру за кримінальне правопорушення за ч1 ст 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та подала клопотання про утримання таксиста під вартою.

Telegram-канал повідомляє, що пасажир, який постраждав під час конфлікту, — громадянин США.

[ + – ] Повідомлення про подію в Києві

У цей же день патрульна поліція Києва розповіла про цю подію та про те, як був затриманий підозрюваний. У ніч із 1 на 2 серпня патрульні отримали виклик на вулицю Грушевського.

"Прибувши на місце, інспектори з'ясували, що водій автомобіля КІА, який надає послуги з перевезення, вдарив ножем у живіт свого пасажира. Потерпілого госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

У Києві був введений план "Перехоплення", стало відомо, що автомобіль підозрюваного попрямував у сторону Солом'янського району столиці.

Поблизу майдану Вокзального автопатруль зупинив KIA та затримав водія. Під час огляду в салоні авто було виявлено предмет, схожий на ніж з плямами бурого кольору.

[ + – ] Інформація патрульної поліції

Нагадаємо, у Києві таксист накинувся на пасажирку з дитиною та забризкав їй обличчя балончиком. Водій агресивно відреагував на зауваження та спробував сховатися, не чекаючи поліції.

Також ми писали, що в Києві індус-таксист протаранив ВАЗ, заснувши за кермом.

Фокус повідомляв про те, що в Києві таксист розбив п'ять автомобілів, намагаючись "проскочити" на червоний сигнал світлофора.