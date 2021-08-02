Появились кадры избиения танцора из балета Дорофеевой (видео)

Факт применения физической силы зафиксировала уличная камера видеонаблюдения, 28-летний мужчина уже задержан.

В Киеве задержан 28-летний сотрудник Управления государственной охраны Украины, подозреваемый в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения танцору из балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом в понедельник, 2 августа сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что 1 августа около 7:40 утра возле кафе на улице Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю.

После этого нападавший скрылся с места совершения преступления.

Пострадавшего госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больница скорой медицинской помощи с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

[ + – ] Сообщение пресс-службы киевской городской прокуратуры

Подтвердили эту информацию в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы", – уточнили в ведомстве.

[ + – ] Видео пресс-службы ГБР

Издание Обозреватель показало кадры избиения, которое зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

[ + – ] Избиение танцора

Позже хореограф Марина Кущева показала сообщение от подписчика, который узнал виновника инцидента и указал, что тот проживает в одном из сел Броварского района Киевской области.

"Он невменяемый. Мне когда-то бутылку об голову разбил тоже. У него много таких моментов было", — написал он.

[ + – ] Сообщение Марины Кущевой

Ранее стало известно, что мужчина, избивший танцора украинской певицы Нади Дорофеевой, – действующий сотрудник Управления Государственной охраны Украины.

Напомним, певица Надя Дорофеева сообщила, что танцора из ее коллектива избили в ночь на 1 августа. Пострадавшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.